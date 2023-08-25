Пушилин ответил, кто будет спонсировать «Шахтер» из ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах по возрождению в Донецке футбольного клуба «Шахтер».

– Как дела с возрождением «Шахтера»?

– Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтер», настоящий. Он будет играть в Донецке и представлять ДНР.

Это надо делать на восстановленной «Донбасс Арене». Задача‑минимум – попасть в РПЛ, а далее двигаться на вершину командного зачета. Но сейчас надо решить много оргвопросов.

Есть поддержка соответствующих институтов РФ. Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.

– В каком состоянии «Донбасс Арена»?

– К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы ее отремонтируем.

Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится.