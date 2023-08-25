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Пушилин ответил, кто будет спонсировать «Шахтер» из ДНР

25 августа 2023, 18:18
5

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах по возрождению в Донецке футбольного клуба «Шахтер».

– Как дела с возрождением «Шахтера»?

– Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтер», настоящий. Он будет играть в Донецке и представлять ДНР.

Это надо делать на восстановленной «Донбасс Арене». Задача‑минимум – попасть в РПЛ, а далее двигаться на вершину командного зачета. Но сейчас надо решить много оргвопросов.

Есть поддержка соответствующих институтов РФ. Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.

– В каком состоянии «Донбасс Арена»?

– К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы ее отремонтируем.

Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится.

  • «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову, не играет в Донецке с 2014 года.
  • За последние 9 лет он выступал в Харькове, Киеве и Львове.
  • Еврокубковые матчи в прошлом сезоне команда проводила в Польше, а в этом переедет в Германию.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия Шахтер
Комментарии (5)
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Ziklop
1692977916
*МММщик пошёл в разнос! только кто ему верит?
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ВетеR
1692980437
какой он Шахтер собрался возрождать ? бредни Чиполлино))
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wobaekat
1692980630
Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер». Ну-ну, охотно верим. Территория же не рядом с фронтом, какие могут быть опасения?
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lordmrv
1692981257
И ещё Зарю Луганск надо восстановить.
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lipatov32
1693068641
Пенис - душилин. Фигни не скажет!))))
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