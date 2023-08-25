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    Пушилин ответил, кто будет спонсировать «Шахтер» из ДНР

    Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах по возрождению в Донецке футбольного клуба «Шахтер».

    – Как дела с возрождением «Шахтера»?

    – Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтер», настоящий. Он будет играть в Донецке и представлять ДНР.

    Это надо делать на восстановленной «Донбасс Арене». Задача‑минимум – попасть в РПЛ, а далее двигаться на вершину командного зачета. Но сейчас надо решить много оргвопросов.

    Есть поддержка соответствующих институтов РФ. Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.

    – В каком состоянии «Донбасс Арена»?

    – К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы ее отремонтируем.

    Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится.

    • «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову, не играет в Донецке с 2014 года.
    • За последние 9 лет он выступал в Харькове, Киеве и Львове.
    • Еврокубковые матчи в прошлом сезоне команда проводила в Польше, а в этом переедет в Германию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4050

      lordmrv 37 минут назад

      И ещё Зарю Луганск надо восстановить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1077

      wobaekat 47 минут назад

      Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер».

      Ну-ну, охотно верим. Территория же не рядом с фронтом, какие могут быть опасения?

      1
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      Рейтинг: +12327

      ВетеR 51 минуту назад

      какой он Шахтер собрался возрождать ?
      бредни Чиполлино))

      2
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      Рейтинг: +5804

      Питерский князь 1 час назад

      Всё что мы национализировали и то, что еще национализируем у Ахметова, то и должно финансировать ФК Шахтер.

      0
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      Рейтинг: +4811

      Ziklop 1 час назад

      *МММщик пошёл в разнос! только кто ему верит?

      3
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