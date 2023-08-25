Смотреть прямую трансляцию матч «Факел» – «Краснодар» на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в городе Воронеж на Центральном стадионе.
Стартовые составы команд:
«Факел»: Гудиев, Черов, Кудряшов, Божин, Альшин, Моцпан, Мендель, Квеквескири, Мастерной, Аппаев, Максимов.
Главный тренер: Вадим Евсеев
«Краснодар»: Сафонов, Черников, Алонсо, Кайо, Волков, Арутюнян, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба
Главный тренер: Владимир Ивич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Краснодар»
Источник: «Бомбардир»