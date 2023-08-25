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    • «Факел» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023

    «Факел» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Факел» – «Краснодар» на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в городе Воронеж на Центральном стадионе.

    Стартовые составы команд:

    «Факел»: Гудиев, Черов, Кудряшов, Божин, Альшин, Моцпан, Мендель, Квеквескири, Мастерной, Аппаев, Максимов.

    Главный тренер: Вадим Евсеев

    «Краснодар»: Сафонов, Черников, Алонсо, Кайо, Волков, Арутюнян, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел»«Краснодар»

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    Источник: «Бомбардир»

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