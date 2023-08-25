Смотреть прямую трансляцию матч «Факел» – «Краснодар» на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в городе Воронеж на Центральном стадионе.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Черов, Кудряшов, Божин, Альшин, Моцпан, Мендель, Квеквескири, Мастерной, Аппаев, Максимов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

«Краснодар»: Сафонов, Черников, Алонсо, Кайо, Волков, Арутюнян, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба

Главный тренер: Владимир Ивич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Краснодар»