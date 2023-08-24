Адиев рассказал об угрозах от руководителя ЦСКА

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, как руководитель ЦСКА просил футболистов сломать его во время игровой карьеры.

– Главный тренер того ЦСКА Олег Долматов считался тактически передовым. Чуть ли не первым в России отказался от игры с либеро. Вы чувствовали, что в этом отношении он на шаг впереди других?

– Да, он довольно интересный тренер, вносил что-то новое. Но все претензии шли от руководителей. Думаю, что они Олегу Васильевичу передавались, и я чувствовал это. Хотя и не могу все время говорить что-то отрицательное в адрес ЦСКА – клуба, в котором я дебютировал в Премьер-лиге.

Но поддержки, когда тебе 19 лет, не хватало. Дали бы просто снять квартиру и привезти родителей!

Зарплату всем платили, а мне задерживали. Ну, и самое главное – когда я все-таки приехал с «Анжи» на Песчаную, мы выиграли – 3:1, я в первом тайме забил два гола, Олег Корнаухов после матча говорит: «Мага, мы знали, что к тебе руководители плохо относятся. Но когда он забегает в перерыве в раздевалку и орет: «Я заплачу деньги тому, кто сломает Адиева!», это говорит обо всем» (судя по всему, речь идет об Авалу Шамханове, – прим. «СЭ»).

Но, если честно, по прошествии времени я благодарен и таким руководителям. Это сущность людей – ты их никогда не исправишь! Сейчас, когда вижу подобных, подхожу и подаю руку. Они меня закалили! Благодаря им я стал сильнее. Это дало мне понимание, что можно говорить футболисту, а что нельзя.

И даже после каких-то побед ты не надеваешь на себя корону, а после поражений – не закапываешь себя. Ты можешь сегодня проиграть, но должен сделать правильный анализ, должен держать удар. А когда выигрываешь, то должен понимать, что завтра тебя ждет очередное испытание.

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