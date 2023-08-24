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    • Газзаев прокомментировал решение Карпина не вызывать Захаряна в сборную России

    Газзаев прокомментировал решение Карпина не вызывать Захаряна в сборную России

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отсутствие полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор.

    «Нет никаких сомнений, что Захарян – игрок стартового состава национальной сборной. Но сейчас он только перешел в «Реал Сосьедад», и, естественно, ему надо там адаптироваться. Я думаю, что это правильное решение.

    Хочу пожелать ему удачи. Чтобы он стал действительно игроком очень высокого международного уровня. Ему надо интегрироваться в состав «Реал Сосьедад». Давайте пожелаем ему, чтобы у него все сложилось.

    Сейчас это очень важный вопрос для российского футбола. Арсену всего двадцать лет. Он попал в одну из лучших европейских лиг. И в команду, которая заняла четвертое место в национальном первенстве.

    У него есть шанс прогрессировать там. Для этого ему надо очень много работать и поставить цель, чтобы «Реал Сосьедад» стал этапом для его дальнейшей карьеры в ведущих клубы ла лиги», – сказал Газзаев.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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