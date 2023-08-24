Жамалетдинов: «В ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем»

Бывший форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о поведении ветеранов московской команды.

– От кого из стариков тебе попадало в ЦСКА?

– От Акинфеева. Игорь на тренировках мог молчать, но зато в матчах практически не замолкал – держал всю команду в тонусе. Поэтому он и лучший вратарь России.

А вот с Дзагой [Дзагоевым] в жизни у нас хорошие отношения. Но Алан – человек настроения. Если сегодня оно хорошее – все для него друзья. Плохое – может завестись на ровном месте, поорать.

Игнашевич был примерно таким же. Просто в ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем. Не задумывались, что у молодого игрока может быть в голове после того, как на него накричат.

– Как реагировал ты?

– Когда это было постоянно – надоедало. Особенно тяжело было в дни, когда прилетало ото всех разом. В такие моменты Виктор Михалыч [Гончаренко] подходил и говорил: «Не обращай внимания, все нормально. Это ветераны, такой у них характер».

Это помогало не загоняться. Спустя время понимаю, что ничего страшного в пихаче нет. Но тогда это воспринималось в штыки. При этом личной неприязни ко мне ни у кого не было. Позитивных моментов тоже хватало.

– Например?

– Никогда не забуду похвалу Васи Березуцкого после моего победного гола «Бенфике». Мы стояли в душе, и он тогда сказал очень приятные слова. Игнашевич тоже говорил много хорошего после моего дубля «Уфе».