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    • Жамалетдинов: «В ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем»

    Жамалетдинов: «В ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем»

    Бывший форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о поведении ветеранов московской команды.

    – От кого из стариков тебе попадало в ЦСКА?

    – От Акинфеева. Игорь на тренировках мог молчать, но зато в матчах практически не замолкал – держал всю команду в тонусе. Поэтому он и лучший вратарь России.

    А вот с Дзагой [Дзагоевым] в жизни у нас хорошие отношения. Но Алан – человек настроения. Если сегодня оно хорошее – все для него друзья. Плохое – может завестись на ровном месте, поорать.

    Игнашевич был примерно таким же. Просто в ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем. Не задумывались, что у молодого игрока может быть в голове после того, как на него накричат.

    – Как реагировал ты?

    – Когда это было постоянно – надоедало. Особенно тяжело было в дни, когда прилетало ото всех разом. В такие моменты Виктор Михалыч [Гончаренко] подходил и говорил: «Не обращай внимания, все нормально. Это ветераны, такой у них характер».

    Это помогало не загоняться. Спустя время понимаю, что ничего страшного в пихаче нет. Но тогда это воспринималось в штыки. При этом личной неприязни ко мне ни у кого не было. Позитивных моментов тоже хватало.

    – Например?

    – Никогда не забуду похвалу Васи Березуцкого после моего победного гола «Бенфике». Мы стояли в душе, и он тогда сказал очень приятные слова. Игнашевич тоже говорил много хорошего после моего дубля «Уфе».

    • Сейчас Жамалетдинов играет за «Волгарь» из Первой лиги.
    • Его статистика за ЦСКА: 41 матч, 5 голов, 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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