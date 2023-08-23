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    • Трансфер Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

    Трансфер Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

    Трансфер полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии.

    «В общей группе мы не наблюдали возможного новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан «бело‑голубых».

    По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев.

    • ЦСКА и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля.
    • Сумма сделки составит 5,5 миллиона евро + бонусы за различные достижения.
    • Сообщалось, что атакующий полузащитник пройдет медосмотр для нового клуба не позднее среды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5765

      neim 5 минут назад

      Ну, раз срывается из ЦСКА, надо из МЮ подписывать ))).

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