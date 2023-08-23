Трансфер Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

Трансфер полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии.
«В общей группе мы не наблюдали возможного новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан «бело‑голубых».
По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев.
- ЦСКА и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля.
- Сумма сделки составит 5,5 миллиона евро + бонусы за различные достижения.
- Сообщалось, что атакующий полузащитник пройдет медосмотр для нового клуба не позднее среды.
Источник: «Матч ТВ»