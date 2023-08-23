Трансфер Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

Трансфер полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии.

«В общей группе мы не наблюдали возможного новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан «бело‑голубых».

По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев.