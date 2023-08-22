Дзагоев рассказал, почему отказал «Челси» в 18 лет

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев объяснил, почему не перешел в «Челси» в возрасте 18 лет.

«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич [Абрамович] попросил его поговорить со мной, чтобы я перешел в «Челси». Тренируюсь с основой и играю за дубль.

Во‑первых, мне еще было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами. Ни тренироваться, ни играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против «Манчестер Юнайтед» и не стеснялся никого. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.

На следующий год был вариант перейти в «Штутгарт». Тогда еще тоже не был готов. А вот когда был готов, после чемпионата Европы, в 22 года, конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось.

Ни разу в ЦСКА не позвонили и не сказали, вот мол, на тебя есть предложение. Слухов много было, но говорю как есть, – сказал Дзагоев.