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    Дзагоев рассказал, почему отказал «Челси» в 18 лет

    Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев объяснил, почему не перешел в «Челси» в возрасте 18 лет.

    «Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич [Абрамович] попросил его поговорить со мной, чтобы я перешел в «Челси». Тренируюсь с основой и играю за дубль.

    Во‑первых, мне еще было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами. Ни тренироваться, ни играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против «Манчестер Юнайтед» и не стеснялся никого. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.

    На следующий год был вариант перейти в «Штутгарт». Тогда еще тоже не был готов. А вот когда был готов, после чемпионата Европы, в 22 года, конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось.

    Ни разу в ЦСКА не позвонили и не сказали, вот мол, на тебя есть предложение. Слухов много было, но говорю как есть, – сказал Дзагоев.

    • Дзагоев без клуба после ухода из «Рубина».
    • Алан провел в Казани сезон.
    • Сообщалось, что у Дзагоева был этим летом вариант в Турции.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      ВетеR 19 минут назад

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