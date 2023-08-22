Тошич назвал двух главных конкурентов ЦСКА в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал конкурентов столичного клуба в борьбе за чемпионство.

«Чемпионат только начался, у ЦСКА три победы и два поражения, ещe всe впереди. Мы видим, что «Зенит» не находится сейчас наверху, как это было последние сезоны. Есть шанс, что «армейцы» могут в этом сезоне бороться за высокие места, посмотрим.

Я как болельщик очень хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России, но есть и другие сильные команды, которые борются. Кто сможет удержать уровень весь сезон, тот и станет чемпионом.

Для «армейцев» самые главные конкуренты – «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» сезон начал хорошо, но было такое время, когда они также хорошо начинали, потом уже опускались в таблице. Всегда верхние места занимали ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» и мне кажется, что в этом году также будет», – сказал Тошич.

ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ после 5 туров.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.

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