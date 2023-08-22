«Зенит» и «Урал» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 августа в 15:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- три победы «Зенита»
- две ничьих
«Зенит» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Зенита» – 1.52
- ничья – 4.60
- победа «Урала» – 6.70
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Урал
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «Урал»
Источник: «Бомбардир»