«Зенит» и «Урал» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 августа в 15:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

три победы «Зенита»

две ничьих

«Зенит» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Зенита» – 1.52

– ничья – 4.60

победа «Урала» – 6.70

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Урал

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «Урал»