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    • Где смотреть матч «Зенит» – «Урал» бесплатно: 6 тур РПЛ, 26 августа 2023

    Где смотреть матч «Зенит» – «Урал» бесплатно: 6 тур РПЛ, 26 августа 2023

    «Зенит» и «Урал» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 августа в 15:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей:

    • три победы «Зенита»
    • две ничьих

    «Зенит» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа «Зенита» – 1.52
    • ничья – 4.60
    • победа «Урала» – 6.70

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Урал

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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