«Зениту» повезло»: Федун – о поражении «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру московской команды в матче против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

«Еще ничего не потеряно – можно биться! «Зенит» тоже лихорадит.

С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным.

Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» – [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом».

Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем», – сказал Федун.

«Зенит» выиграл со счетом 3:1.

Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.

Московский клуб проиграл два матча подряд.

Ставьте на матчи любимого клуба без риска с бонусом до 17000 рублей!