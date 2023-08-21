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«Зениту» повезло»: Федун – о поражении «Спартака»

21 августа 2023, 18:44
15

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру московской команды в матче против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

«Еще ничего не потеряно – можно биться! «Зенит» тоже лихорадит.

С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным.

Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» – [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом».

Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем», – сказал Федун.

  • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
  • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
  • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид
Комментарии (15)
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NewLife
1692635955
Мысли дилетанта. Хорошо, что в Спартаке его больше нет.
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garet12222
1692636100
как повезло с первым голом, так и не повезло, когда в перекладину попали. Скорее повезло Зениту, что Спартак сейчас "дно"
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Давид59
1692637745
Лишь бы ляпнуть. Во-первых с Факелом решение судьи было позднее одобрено. Что он опять мутит? А насчёт повезло - Зенит создал 6-7 железных моментов, так что неизвестно кому повезло.
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neveldomha
1692641624
Тряпка.
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Боров мясной
1692642180
Слабая отмазка, фантазии нет, Зарема всё высосала.
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oyabun
1692645523
Зенит своё ещё возьмёт. Сильнейший набор игроков в нашем первенстве тому порукой. А вот за счёт чего может прибавить Спартак с этим тренером?
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Empers100--google
1692646285
Зенит лихорадило без Вендела. Теперь, если его не сломают, всё будет по-прежнему.
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JIEGEHDA
1692648800
Фанаты Спартака. Не в обиду конечно. Но слова " у Зенита состав в разы сильнее ну бред же". По факту да. Ну ок .проиграете оба матча Зениту . У вас что стабильно отрыв от 1 места 6 очков? Вы стабильно берете 2 место? У вас состав топ 2 .это факт. Вложений огромное количество. Каждое окно по 5-7 м игроки приходят. Но вы даже 2 место не можете взять. А если и берёте то чисто по везению под конец сезона.а ещё отмазка" админресурс.когда Зенит чемпион и они платят для того чтобы Спартак не взял второе место. Зенит платит судьям кому то там чтобы Спартак проиграл кому-то там. Прикольно
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Spirit_78
1692658124
Нам повезло с рикошетом - им повезло с перекладиной до этого и со случайным касанием мяча пальчиком Барриоса в штрафной Зенита при счёте 0:2. По поводу Факела - если этот недоумок не понимает, почему не поставили пеналь в ворота Зенита (из-за фола в атаке), то не совсем понятно, как его вообще к руководству Лукойлом допустили?
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Garrincha58
1692680900
Федун запомни везёт сильнейшим, а не только богатым
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