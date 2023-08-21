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    «Зениту» повезло»: Федун – о поражении «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру московской команды в матче против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

    «Еще ничего не потеряно – можно биться! «Зенит» тоже лихорадит.

    С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным.

    Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» – [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом».

    Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем», – сказал Федун.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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