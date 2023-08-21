«Все ваши ожидания пошли в одно место»: Быстров жестко прошелся по «Спартаку»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– У «Спартака» был хоть небольшой шанс зацепиться за результат?

– Конечно. Могли забить какой-то сумасшедший гол, и все могло быть по-другому. Но «Зенит» и Семак переиграли «Спартак» и Абаскаля, полностью контролируя матч. Повели в счете – отошли обратно на свою половину поля, ждали возможности для контратаки.

«Спартак» попытался что-то изменить во втором тайме, Абаскаль выпустил других футболистов, команда стала поактивнее. Но этого мало, чтобы удержать такую команду как «Зенит».

Нам всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол и наконец-то считается фаворитом. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место.