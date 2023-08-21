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    • «Все ваши ожидания пошли в одно место»: Быстров жестко прошелся по «Спартаку»

    «Все ваши ожидания пошли в одно место»: Быстров жестко прошелся по «Спартаку»

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    – У «Спартака» был хоть небольшой шанс зацепиться за результат?

    – Конечно. Могли забить какой-то сумасшедший гол, и все могло быть по-другому. Но «Зенит» и Семак переиграли «Спартак» и Абаскаля, полностью контролируя матч. Повели в счете – отошли обратно на свою половину поля, ждали возможности для контратаки.

    «Спартак» попытался что-то изменить во втором тайме, Абаскаль выпустил других футболистов, команда стала поактивнее. Но этого мало, чтобы удержать такую команду как «Зенит».

    Нам всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол и наконец-то считается фаворитом. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19424

      NewLife 2 минуты назад

      Не пзди ! Кто твердил ? Адреса, пароли, явки. Балабол голубой.

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