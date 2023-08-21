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  • «Все ваши ожидания пошли в одно место»: Быстров жестко прошелся по «Спартаку»

«Все ваши ожидания пошли в одно место»: Быстров жестко прошелся по «Спартаку»

21 августа 2023, 17:14
22

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– У «Спартака» был хоть небольшой шанс зацепиться за результат?

– Конечно. Могли забить какой-то сумасшедший гол, и все могло быть по-другому. Но «Зенит» и Семак переиграли «Спартак» и Абаскаля, полностью контролируя матч. Повели в счете – отошли обратно на свою половину поля, ждали возможности для контратаки.

«Спартак» попытался что-то изменить во втором тайме, Абаскаль выпустил других футболистов, команда стала поактивнее. Но этого мало, чтобы удержать такую команду как «Зенит».

Нам всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол и наконец-то считается фаворитом. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место.

  • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
  • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
  • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (22)
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NewLife
1692627763
"Нам всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол и наконец-то считается фаворитом." Не пзди ! Кто твердил ? Адреса, пароли, явки. Балабол голубой. Просто у помойных всю неделю очко играло, но Абаскаль, мудак, сыграл за вас.
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slavа0508
1692628146
Чушь Володя написал ... нормальные болелы видели что проблемы не куда не ушли и понимали что первые победы были над откровенно слабыми командами ...первый крепкий соперник Урал и всё как всегда ....Так не говорил бы чушь Вова ....
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sochi-2013
1692628716
Надеялся хотя бы на равную игру.
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Dyadya Kolya
1692629867
Этот истеричный хамелеон как всегда в своём ракурсе..
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Taps
1692632205
Было отчётливо видно в первом тайме как спартак боится и трусит.
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Павелий
1692632989
А я напомню, что в своё время Олежа Пиджак несколько раз такчисеки обыгрывал Карреру. И все тоже начинали возвеличивать Олежу. Но как позвали его в Спартак, то поняли, что он фиговый тренер. Просто все команды играют на пределе лишь 2-3 раза в год - в матчах со Спартаком. Вы посмотрите на эмоции Вендела. Он как будто Лигу Чемпионов вчера выиграл. А всё потому что только у Спартака огромная поддержка, и другие команды хотят показать, что тоже немножко умеют играть в футбол и тоже немножко хотят любви болельщиков.
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Челнинец
1692636537
Иуда немытая скулит да скулит
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Владимир-Филиппов-vkontak
1692792769
А в какое "одно место" пошли ожидания? В то самое, куда Дзюба телефоны засовывает?
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