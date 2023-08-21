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    Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре петербургской команды в матче со «Спартаком».

    «[Первый] гол назревал. До этого после прессинга был хороший момент у Сергеева. Через Вендела многое строится, отдает много вперед.

    «Зенит» своей игрой заслужил вести в счете. Здорово играет оборона. Да, огрехи бывают и у Эраковича, и у Алипа, но другие защитники за ними подчищают.

    У Промеса было мало мяча. Это проблема Квинси. Надо спускаться вниз и чувствовать игру, тонус», – считает Аршавин.

    • В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1.
    • Петербуржцы по итогам 5-го тура обошли «Спартак» в таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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