Орлов назвал причину, по которой «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов назвал оборону «Спартака» слабым местом команды. По его мнению, клуб не сможет попасть в тройку лучших в РПЛ.
«С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок.
Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.
Посмотрите, как в обороне играет тот же «Зенит». Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», – сказал Орлов.
- Матч «Спартак» – «Зенит» начнется сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Sport24