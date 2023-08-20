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    • Орлов назвал причину, по которой «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ

    Орлов назвал причину, по которой «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов назвал оборону «Спартака» слабым местом команды. По его мнению, клуб не сможет попасть в тройку лучших в РПЛ.

    «С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок.

    Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.

    Посмотрите, как в обороне играет тот же «Зенит». Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15943

      Алексей З 17 минут назад

      Ренана лучший в лиге, напоминает Кайо из Краснодара, спартаковцам до них как до луны.

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