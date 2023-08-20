Орлов назвал причину, по которой «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов назвал оборону «Спартака» слабым местом команды. По его мнению, клуб не сможет попасть в тройку лучших в РПЛ.

«С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок.

Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.

Посмотрите, как в обороне играет тот же «Зенит». Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», – сказал Орлов.