Мбаппе задумался о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может снова отказать «Реалу».

24-летний футболист задумался о продлении контракта с парижским клубом.

Это связано с тем, что руководство «ПСЖ» выполнило обещания по поводу формирования состава. Вероятно, речь идет о продаже Неймара.

Договор Мбаппе истекает в 2024 году.

Неделю назад его вернули в основной состав после отстранения.

Если француз согласится заключить новое соглашение с «ПСЖ», то «Реал» больше не будет вести с ним переговоры.

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