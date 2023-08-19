Мбаппе задумался о продлении контракта с «ПСЖ»

да надоел уже. реалу нужно забить на него болт и активировать пункт в контракте холанда, по которому он может перейти за адекватную сумму. у реала приоритетное право выкупа, но сперва холанд должен отыграть в англии 2 года. вроде так составляли его контракт с сити.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может снова отказать «Реалу».
24-летний футболист задумался о продлении контракта с парижским клубом.
Это связано с тем, что руководство «ПСЖ» выполнило обещания по поводу формирования состава. Вероятно, речь идет о продаже Неймара.