Мбаппе задумался о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может снова отказать «Реалу».

24-летний футболист задумался о продлении контракта с парижским клубом.

Это связано с тем, что руководство «ПСЖ» выполнило обещания по поводу формирования состава. Вероятно, речь идет о продаже Неймара.