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    Мбаппе задумался о продлении контракта с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может снова отказать «Реалу».

    24-летний футболист задумался о продлении контракта с парижским клубом.

    Это связано с тем, что руководство «ПСЖ» выполнило обещания по поводу формирования состава. Вероятно, речь идет о продаже Неймара.

    • Договор Мбаппе истекает в 2024 году.
    • Неделю назад его вернули в основной состав после отстранения.
    • Если француз согласится заключить новое соглашение с «ПСЖ», то «Реал» больше не будет вести с ним переговоры.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5926

      fakeid 1 час назад

      да надоел уже. реалу нужно забить на него болт и активировать пункт в контракте холанда, по которому он может перейти за адекватную сумму. у реала приоритетное право выкупа, но сперва холанд должен отыграть в англии 2 года. вроде так составляли его контракт с сити.

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