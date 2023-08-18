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    • Смолов оценил вероятность своего переезда в Саудовскую Аравию

    Смолов оценил вероятность своего переезда в Саудовскую Аравию

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов считает, что саудовские клубы его не позовут.

    – Ты многократно отвечал на вопросы про Европу. На фоне переездов игроков примерно твоего возраста (Оздоева, Кузяева) твое восприятие на продолжение карьеры в Европе поменялось?

    – Здесь же вопрос предложений. Если их нет – я все равно старше становлюсь, и вероятность их поступления уменьшается. Надо быть реалистом.

    – Закрыл ли для себя эту тему?

    – Зависит от предложений. Сейчас по мере того, что становишься старше – другие приоритеты с точки зрения рассмотрения предложений.

    Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока, и нас с «Динамо» все устроит – возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футбиков подписывают… Плюс квоты на легионеров.

    – Ты был на обложке Vogue.

    – Мы разговаривали, но там очень закрытый рынок. Была очень хорошая аналогия: российские футболисты для них как шеф-повар из Перу или какой-нибудь африканской страны. Он может быть классным, но ты предпочтешь зарекомендованного условного француза или испанца.

    Реакция такая: «Российский футболист? Ну слышали, да. Он может быть неплохим, но возьмем бразильца».

    – Ты говоришь, что общались. На тебя кто-то выходил оттуда или общались с твоим представителем Германом Ткаченко?

    – Да. Герман общался в том числе: летал туда и разговаривал с несколькими клубами. Там непросто было, повторюсь: российский рынок вообще не изучен – знают некоторые фамилии, но [им] не очень интересно.

    • В этом сезоне Смолов забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» истекает через год.
    • Рыночная стоимость форварда – 3 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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