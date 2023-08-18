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  • Геркус – о Fan ID: «Фанаты ошиблись с формой протеста. Бойкот ждет поражение»

Геркус – о Fan ID: «Фанаты ошиблись с формой протеста. Бойкот ждет поражение»

18 августа 2023, 12:42
4

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что бойкот фанатов из-за Fan ID провалился.

  • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
  • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

«Fan ID и фанаты – бойкот проваливается?

Поводом для размышления стал бодрый пост в телеграме «Спартака» о том, что к дерби с «Зенитом» уже продано 25 000 билетов.

То есть, с учетом того, что еще несколько дней продаж и многие решают пойти за день-два до игры, а то и в сам день матча, есть все шансы, что на матч придет 30-40 тысяч болельщиков.

Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 000 – результат хороший, но пока еще далекий от классической цифры в 40-42 тысячи для такого матча. Придут ближе к 40 000 – значит барьер Fan ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолен.

А это значит, что стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля.

А что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не смогла повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждет поражение.

И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим (и не услышим) ни «Фратрию», ни «Вираж».

Средний болельщик может и поскучает и повздыхает по старым временам, градус упал, накал потух, но что же – не ходить теперь? Времена, как известно, меняются.

А может статься, возникнут новые объединения – из «лояльных» болельщиков, поднимутся новые знамена, зазвучат новые песни. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis («Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»)», – написал Геркус в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Геркус Илья
Комментарии (4)
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SLADE2019
1692354339
Никак эти чинуши не хотят признавать свою недалекость. Хоть кол им на голове, как говориться ....
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alp
1692354560
в питере на топовый матч стад был забит под завязку. 54 тыс. тут, дай Бог, 40 тыс наскребут. На матчи других команд вообще слезы ходят. так что все правильно фанаты сделали. клубы несут серьезные убытки от бойкота.
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Legion-o
1692369687
Да, дело не в ошибке фанатов, просто народ у нас становиться все тупее и тупее, и безразличнее! Нет ни силы ни духа, чтобы бороться за свои права! И это не только в футболе!
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