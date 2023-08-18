Геркус – о Fan ID: «Фанаты ошиблись с формой протеста. Бойкот ждет поражение»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что бойкот фанатов из-за Fan ID провалился.

На всех стадионах РПЛ система работает с весны.

Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

«Fan ID и фанаты – бойкот проваливается?

Поводом для размышления стал бодрый пост в телеграме « » о том, что к дерби с « » уже продано 25 000 билетов.

То есть, с учетом того, что еще несколько дней продаж и многие решают пойти за день-два до игры, а то и в сам день матча, есть все шансы, что на матч придет 30-40 тысяч болельщиков.

Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 000 – результат хороший, но пока еще далекий от классической цифры в 40-42 тысячи для такого матча. Придут ближе к 40 000 – значит барьер Fan ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолен.

А это значит, что стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля.

А что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не смогла повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждет поражение.

И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим (и не услышим) ни «Фратрию», ни «Вираж».

Средний болельщик может и поскучает и повздыхает по старым временам, градус упал, накал потух, но что же – не ходить теперь? Времена, как известно, меняются.

А может статься, возникнут новые объединения – из «лояльных» болельщиков, поднимутся новые знамена, зазвучат новые песни. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis («Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»)», – написал Геркус в телеграме.