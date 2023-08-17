Агент Дзюбы раскритиковал решение КДК и прошелся по оскорбленному журналисту

Леонид Гольдман, агент форварда «Локомотива» Артeма Дзюбы, прокомментировал конфликт его клиента с журналистом.

Дзюба после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.

Форвард пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.

КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

«Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что‑то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью.

Если говорить о случае с журналистом Бородиным, то это было после матча, в котором Артем не принимал участия и вообще не был в заявке. Уверен, об этом было известно и самому журналисту.

Артем был с семьей: с женой, двумя маленькими детьми, родственниками. Направлялся после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошел – не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел. Это первое.

Второе. Сейчас появилось много инсайдов с КДК, но почему‑то никто не говорит, что этот журналист работал на матче с аккредитацией «фото». То есть он не имел права брать комментарии у игроков.

Его задачей на этом матче было делать фотосъемку участников. Вот прямые обязанности человека с фотоаккредитацией. Либо я что‑то не понимаю в регламенте РПЛ.

Более того, насколько я знаю, у клуба были проблемы конкретно с этим журналистом и ранее. Его уже лишали аккредитации. Это были случаи с другими игроками, не с Артемом. Более того, и с другими клубами у него есть скандалы. То есть человек абсолютно осознанно в 19 лет выбрал путь.

Некоторые журналисты зарабатывают себе имя эксклюзивными материалами, инсайдами, резонансными интервью. А вот этот человек выбрал такой путь – откровенно всех провоцировать, задавать странные вопросы и ловить на этом хайп. Это его выбор, не нам его за это осуждать. Но тогда странно удивляться, что получаешь ответную реакцию», – сказал Гольдман.