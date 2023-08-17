Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Уткин отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

    Журналист Василий Уткин прокомментировал конфликт форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистом.

    • Дзюба после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.
    • Форвард пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.
    • КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

    «Вернемся к тому, куда и что собирался засунуть Дзюба спортивному журналисту Бородину. 19-летнему парню или «19-летнему дебилу», как его назвал Леонид Викторович Слуцкий. Ну эксперт в этом вопросе Леонид Викторович! Он еще и с Дзюбой дружит – кто как не он будет понимать в дебилах?

    Знаете старый анекдот про то, как один мальчик пилил скрипку пять часов, чем изводил соседей, а вот потом ему скрипку доставали из одного места всего пять минут. Казалось бы, вот где здесь справедливость обмена? Да нету справедливости, понимаете. Погорячились ребята и разошлись.

    Дзюбе дали две игры условно. Убейте меня, но я не пойму, что такое условное наказание в футболе. Хотя, с другой стороны, журналист признался, что не видит в этих словах угрозы, а видит просто, не знаю, нормальное площадное хамство.

    Дзюбе, а также двум Леонидам, в равной степени представляющим его интересы в данном случае, могу сказать лишь одно: «Не нравится тебе публичность, иди трамвай води!» Достойная вполне работа. Заметьте, я не про автобус говорю – у него руль, а у трамвая джойстик», – сказал Уткин.

    Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды!

    Новости по теме
    Слуцкий объяснил, почему условная дисквалификация Дзюбы – это плохо
    Агент Дзюбы раскритиковал решение КДК и прошелся по оскорбленному журналисту 3
    Слуцкий: «Не жалею о фразе про «19-летнего дебила». Без меня и Дзюбы все каналы закроются» 3
    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 