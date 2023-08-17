Уткин отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

Журналист Василий Уткин прокомментировал конфликт форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистом.

Дзюба после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.

Форвард пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.

КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

«Вернемся к тому, куда и что собирался засунуть Дзюба спортивному журналисту Бородину. 19-летнему парню или «19-летнему дебилу», как его назвал Леонид Викторович Слуцкий. Ну эксперт в этом вопросе Леонид Викторович! Он еще и с Дзюбой дружит – кто как не он будет понимать в дебилах?

Знаете старый анекдот про то, как один мальчик пилил скрипку пять часов, чем изводил соседей, а вот потом ему скрипку доставали из одного места всего пять минут. Казалось бы, вот где здесь справедливость обмена? Да нету справедливости, понимаете. Погорячились ребята и разошлись.

Дзюбе дали две игры условно. Убейте меня, но я не пойму, что такое условное наказание в футболе. Хотя, с другой стороны, журналист признался, что не видит в этих словах угрозы, а видит просто, не знаю, нормальное площадное хамство.

Дзюбе, а также двум Леонидам, в равной степени представляющим его интересы в данном случае, могу сказать лишь одно: «Не нравится тебе публичность, иди трамвай води!» Достойная вполне работа. Заметьте, я не про автобус говорю – у него руль, а у трамвая джойстик», – сказал Уткин.

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