«Вест Хэм» назвал «Манчестер Сити» цену на Пакету

«Вест Хэм» готов продать «Манчестер Сити» полузащитника Лукаса Пакету.

Бразильца отпустят за 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Такая сумма отступных активируется в его контракте в 2024 году.

«Сити» пока предлагает значительно меньше. Переговоры продолжаются. Лондонцы не будут удерживать хавбека любой ценой, поскольку опасаются, что он начнет форсировать свой трансфер.