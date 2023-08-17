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«Вест Хэм» назвал «Манчестер Сити» цену на Пакету

17 августа 2023, 12:35
2

«Вест Хэм» готов продать «Манчестер Сити» полузащитника Лукаса Пакету.

Бразильца отпустят за 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Такая сумма отступных активируется в его контракте в 2024 году.

«Сити» пока предлагает значительно меньше. Переговоры продолжаются. Лондонцы не будут удерживать хавбека любой ценой, поскольку опасаются, что он начнет форсировать свой трансфер.

  • Год назад «Вест Хэм» заплатил за Пакету 43+17 миллионов евро.
  • Это трансферный рекорд клуба.
  • В дебютном сезоне бразилец забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 41 матче.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вест Хэм Пакета Лукас
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1692284517
Молодцы продали 2х своих хавбэков за 200 млн и сейчас потратят на усиление в районе 100 за 3х игроков и радость полные штаны
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Вомбат
1692304144
Бомбардир пишет об игроках АПЛ, но не смотрит эту лигу и потому не знает, что фамилия Пакета имеет ударение на последний слог. Так что не Лукаса Пакету, а Лукаса Пакета.
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