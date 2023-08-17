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    «Вест Хэм» назвал «Манчестер Сити» цену на Пакету

    «Вест Хэм» готов продать «Манчестер Сити» полузащитника Лукаса Пакету.

    Бразильца отпустят за 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Такая сумма отступных активируется в его контракте в 2024 году.

    «Сити» пока предлагает значительно меньше. Переговоры продолжаются. Лондонцы не будут удерживать хавбека любой ценой, поскольку опасаются, что он начнет форсировать свой трансфер.

    • Год назад «Вест Хэм» заплатил за Пакету 43+17 миллионов евро.
    • Это трансферный рекорд клуба.
    • В дебютном сезоне бразилец забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 41 матче.

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    Источник: The Telegraph

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