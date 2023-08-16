Смолов оценил футбол «Динамо» при Личке

Форвард «Динамо» Федор Смолов рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Марцелу Личке.

Чешский специалист возглавил москвичей этим летом. На данный момент команда клуб 6-е место в РПЛ.

– После матча с «Зенитом» Антон Шунин рассказывал о речи Марцела Лички про памперсы, как вы реагируете на это?

– Это было после Самары.

– Мотивирует ли это?

– Мотивирует. Но это как раз-таки особенность в построении игры, которую хочет видеть в нашем исполнении Марцел. Я наоборот за такой футбол. Считаю, что в другой смысла играть нет. Если не пытаться играть в футбол, то все остальное – мучение по большому счету. Я уже говорил о том, что эти ошибки неизбежны. Это часть перестройки и как раз-таки формирования вот этой новой футбольной модели и концепции. Поэтому для меня лучше попытаться сыграть в футбол, низом отдать пас и совершить ошибку, даже результативную, нежели просто ударить мяч подальше от своих ворот, надеясь, что тебе не забьют. И это, как правило, оказывается только хуже, потому что команда забирает мяч, и ты его потом отобрать не можешь.