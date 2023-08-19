«Балтика» и «Урал» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» 19 августа в 17:30 по московскому времени.

«Балтика» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Балтики» – 2.45

ничья – 3.70

победа «Урала» – 2.90

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Балтика – Урал

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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