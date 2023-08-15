«Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее 16 августа в 22:00 по московскому времени.

Команды играли друг с другом четыре раза в истории, во всех матчах победу одержал «Сити».

«Сити» – явный фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Сити» – 1.39

– ничья – 5.20

победа «Севильи» – 8.80

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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