«Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее 16 августа в 22:00 по московскому времени.
Команды играли друг с другом четыре раза в истории, во всех матчах победу одержал «Сити».
«Сити» – явный фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Сити» – 1.39
- ничья – 5.20
- победа «Севильи» – 8.80
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Севилья
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»