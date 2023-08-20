«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 20 августа в 19:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

три победы «Зенита»

одна ничья

один раз выиграл «Спартак»

«Спартак» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Спартака» – 2.45

ничья – 3.90

победа «Зенита» – 2.75

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Зенит

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Кто победит в главном матче тура? Получите специальный бонус в 17000₽ и ставьте на Дерби двух столиц без риска!