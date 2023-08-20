«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 20 августа в 19:30 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- три победы «Зенита»
- одна ничья
- один раз выиграл «Спартак»
«Спартак» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Спартака» – 2.45
- ничья – 3.90
- победа «Зенита» – 2.75
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Зенит
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Источник: «Бомбардир»