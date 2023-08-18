«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» 18 августа в 19:30 по московскому времени.
Пять последних матчей:
- три победы «Рубина»
- два раза выиграли «Крылья»
«Рубин» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Рубина» – 2.50
- ничья – 3.80
- победа «Крыльев» – 2.75
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Крылья Советов
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Источник: «Бомбардир»