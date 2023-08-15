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    • Где смотреть матч «Рубин» – «Крылья Советов» бесплатно: 5 тур РПЛ, 18 августа 2023

    Где смотреть матч «Рубин» – «Крылья Советов» бесплатно: 5 тур РПЛ, 18 августа 2023

    «Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» 18 августа в 19:30 по московскому времени.

    «Рубин» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа «Рубина» – 2.50
    • ничья – 3.80
    • победа «Крыльев» – 2.75

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    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Крылья Советов

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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