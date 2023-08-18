«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» 18 августа в 19:30 по московскому времени.

Пять последних матчей:

три победы «Рубина»

два раза выиграли «Крылья»

«Рубин» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Рубина» – 2.50

ничья – 3.80

победа «Крыльев» – 2.75

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Крылья Советов

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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