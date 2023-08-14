Геркус – о «Локо»: «Похоже, проблемы там намного серьезнее»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на ничью команды с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ.

«Локо» на данный момент занимает 9-е место в РПЛ.

«После первых туров, казалось, что у них временные трудности, но, похоже, проблемы там намного серьезнее. Такая невнятная игра в атаке с таким подбором исполнителей у «Локомотива» это не просто тревожный звонок, это набат. При том, что времени для исправления ситуации уже практически нет.

Сейчас разумнее видится отказаться от сверхзадач, перестроиться попрагматичнее и тянуть до зимы, постаравшись быть к перерыву в верхней половине таблицы. Интересно, как они будут меняться, причем уже в ближайшем туре в игре с лидером – Краснодаром, у них дома», – написал Геркус.