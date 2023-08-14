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    Смолов назвал худший стадион в России

    Форвард «Динамо» рассказал о худших российских стадионах. Самым нелюбимым он назвал «Арену Химки».

    – Вы сказали, что не бывает плохих стадионов. Вы в Эйбаре не были?

    – Не был, кстати. Но я был в Химках, в Оренбурге. Мне не страшно. Мне не нравится «Арена Химки». Там все тоскливо.

    – Почти домашний стадион для вас.

    – Да, к сожалению, был одно время. Туда сложно добираться. Туда болельщикам тяжело ехать. Транспортная доступность ужасная. Поле там очень маленьких размеров.

    – А что думаете о поле в Воронеже?

    – Год назад я там играл. Кажется, что на одном поле три разновидности газона. В штрафной одно покрытие, в другой части поля другое.

    – Они специально так делают?

    – Не знаю. Но даже, если и специально, то почему нет? Команда хочет добывать очки и оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей. Если помните, то «Атлетико» не поливал поле и не подстригал траву перед матчем против «Барселоны». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -28

      Zenit2312 42 минуты назад

      Плохому танцору чтото мешает.Професиональный футболист везде играть может.

      0
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      Рейтинг: +102304

      zigbert 2 часа назад

      Лишь бы газон был хорошего качества. А размеры поля, если они находятся в пределах норм, не так уж и важны.

      0
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      Рейтинг: +10

      Алексей-К-google 2 часа назад

      А пусть он еще назовет худшего нападающего в составе сборной и динамо за последние годы

      0
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      Рейтинг: +688

      life85 > Алексей-К-google 1 час назад

      Макаров

      0
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      Рейтинг: +19005

      paracetamol 4 часа назад

      Я тут посмотрел ретроматч из 90-х. Вот там были поля, мяч в лужах застревал, а штрафные били с островков.

      3
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      Рейтинг: +6047

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Можно и забетонировать тогда...

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