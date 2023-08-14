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Смолов назвал худший стадион в России

14 августа 2023, 12:26
6

Форвард «Динамо» рассказал о худших российских стадионах. Самым нелюбимым он назвал «Арену Химки».

– Вы сказали, что не бывает плохих стадионов. Вы в Эйбаре не были?

– Не был, кстати. Но я был в Химках, в Оренбурге. Мне не страшно. Мне не нравится «Арена Химки». Там все тоскливо.

– Почти домашний стадион для вас.

– Да, к сожалению, был одно время. Туда сложно добираться. Туда болельщикам тяжело ехать. Транспортная доступность ужасная. Поле там очень маленьких размеров.

– А что думаете о поле в Воронеже?

– Год назад я там играл. Кажется, что на одном поле три разновидности газона. В штрафной одно покрытие, в другой части поля другое.

– Они специально так делают?

– Не знаю. Но даже, если и специально, то почему нет? Команда хочет добывать очки и оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей. Если помните, то «Атлетико» не поливал поле и не подстригал траву перед матчем против «Барселоны». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может?

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Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1692005591
Можно и забетонировать тогда...
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paracetamol
1692008051
Я тут посмотрел ретроматч из 90-х. Вот там были поля, мяч в лужах застревал, а штрафные били с островков.
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Алексей-К-google
1692013838
А пусть он еще назовет худшего нападающего в составе сборной и динамо за последние годы
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zigbert
1692015525
Лишь бы газон был хорошего качества. А размеры поля, если они находятся в пределах норм, не так уж и важны.
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Zenit2312
1692020973
Плохому танцору чтото мешает.Професиональный футболист везде играть может.
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