Смолов назвал худший стадион в России

Форвард «Динамо» рассказал о худших российских стадионах. Самым нелюбимым он назвал «Арену Химки».

– Вы сказали, что не бывает плохих стадионов. Вы в Эйбаре не были?

– Не был, кстати. Но я был в Химках, в Оренбурге. Мне не страшно. Мне не нравится «Арена Химки». Там все тоскливо.

– Почти домашний стадион для вас.

– Да, к сожалению, был одно время. Туда сложно добираться. Туда болельщикам тяжело ехать. Транспортная доступность ужасная. Поле там очень маленьких размеров.

– А что думаете о поле в Воронеже?

– Год назад я там играл. Кажется, что на одном поле три разновидности газона. В штрафной одно покрытие, в другой части поля другое.

– Они специально так делают?

– Не знаю. Но даже, если и специально, то почему нет? Команда хочет добывать очки и оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей. Если помните, то «Атлетико» не поливал поле и не подстригал траву перед матчем против «Барселоны». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может?

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