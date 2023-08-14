Португальский тренер призвал не продавать игроков в Россию

Паулу Фонсека призвал «Брагу» и «Бенфику» не продавать своих футболистов в российские клубы.

Он посоветовал им брать пример с «Сассуоло», который отказался отпускать защитника Рожерио в «Спартак».

«Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», – написал Фонсека в соцсетях.