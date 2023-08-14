Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Португальский тренер призвал не продавать игроков в Россию

    Португальский тренер призвал не продавать игроков в Россию

    Паулу Фонсека призвал «Брагу» и «Бенфику» не продавать своих футболистов в российские клубы.

    Он посоветовал им брать пример с «Сассуоло», который отказался отпускать защитника Рожерио в «Спартак».

    «Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», – написал Фонсека в соцсетях.

    • Ранее сообщалось, что полузащитник «Бенфики» Шикинью близок к переходу в «Динамо», а защитник «Браги» Витор Тормена договорился с «Краснодаром».
    • Фонсека с 2016 по 2019 год работал в донецком «Шахтере». Сейчас он возглавляет «Лилль».

    Новости по теме
    Тренер «Лилля» хочет возглавить сборную Украины
    Фонсека отреагировал на новость о конфликте с президентом «Лилля»
    У Фонсеки возник конфликт с президентом «Лилля»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2218

      evgevg13 1 час назад

      да и нафиг их кривоногие нам не нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19417

      ilichkadr 3 часа назад

      Не иначе сей укропский псевдо-патриот намеревается возглавить сборную Украины?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19005

      paracetamol 4 часа назад

      Вот было бы хорошо, наши пацаны места в основе бы получили!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5319

      neveldomha 4 часа назад

      Три года в бандеровском шахтере, привели к кастрюлезации головного мозга.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6047

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Продайте... продайте пожалуйста...
      Бестолочи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5840

      fakeid 5 часов назад

      когда-то сам фонсека мог оказаться в зените вместо семака. и получать приличную, наверное, зарплату. но т.к. не сложилось - затаил обиду на россию, вот же гнида)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5840

      fakeid > fakeid 5 часов назад

      для тех, кто не в курсе: оф.сообщество зенита запилило тогда опрос, спрашивая у болельщиков, кого назначить из 5 кандидатов. фонсека был в их числе. вообще, список интересный, и всё могло быть иначе в ЛЧ - но большинство выбрало именно семака, его и назначили. пруф:

      https://vk.com/wall-16824047_2303602

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15828

      Алексей З > fakeid 4 часа назад

      Вы что вообще без мозгов , при чём тут ваш Зенит ?
      Посмотри , что ваш земляк устроил в соседнем государстве, вот причина всех санкций и жертв.
      Вы походу со своим Зенитом живёте на другой планете.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +425

      За Московский ЦСКА > Алексей З 56 минут назад

      Мозг купи. Без мозга тяжело тебе будет жить. Жизнь то только начинается поди, а мозг отсутствует. Сходи к хирургу, пусть хотя бы фекалиев в голову загрузит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 