Португальский тренер призвал не продавать игроков в Россию

Паулу Фонсека призвал «Брагу» и «Бенфику» не продавать своих футболистов в российские клубы.
Он посоветовал им брать пример с «Сассуоло», который отказался отпускать защитника Рожерио в «Спартак».
«Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», – написал Фонсека в соцсетях.
- Ранее сообщалось, что полузащитник «Бенфики» Шикинью близок к переходу в «Динамо», а защитник «Браги» Витор Тормена договорился с «Краснодаром».
- Фонсека с 2016 по 2019 год работал в донецком «Шахтере». Сейчас он возглавляет «Лилль».
Источник: «Бомбардир»