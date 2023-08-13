Камерунцы потребовали деньги за матч с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан дал понять, что товарищеский матч с Россией возможен только за определенную сумму,

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится», – сказал функционер Джунан.