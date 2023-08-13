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    Камерунцы потребовали деньги за матч с Россией

    Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан дал понять, что товарищеский матч с Россией возможен только за определенную сумму,

    «В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится», – сказал функционер Джунан.

    • Россия отстранена от международного футбола.
    • Команда не играет с марта.
    • Камерун – участник последнего чемпионата мира.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +102298

      zigbert 12 минут назад

      Пользуются ситуацией.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21871

      derrik2000 7 часов назад

      Всё нормально и предсказуемо.
      На сегодняшний день.
      Не умеют племенные вожди в Африке ДУМАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ.
      Даже на ближайшую.
      Им бы тока антилопу завалить и пожарить на костре - и жизнь удалась. )))
      Скоро всё изменится, а, вот, тогда этим племенам Камеруна можно и припомнить, чё почём.

      0
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > derrik2000 4 часа назад

      Скоро всё изменится===Куды изменится ? Как ?

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      Рейтинг: +18971

      paracetamol 7 часов назад

      Скоро Африка нас нагибать начнет!

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > paracetamol 7 часов назад

      Уже ))) А ведь вован им там африканцам долги списал и пшеницы отсыпал.
      Вот они какиииие.

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      Рейтинг: +56662

      MaxRnD 8 часов назад

      За еду и бусы уж не ?

      2
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      Рейтинг: +752

      RUSARM 8 часов назад

      Дожили блин!! дайте им зерна и хорош,все равно обещали бесплатно отгрузить!!

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      Рейтинг: +1396

      mama1991 8 часов назад

      Зерна им дайте по мешку на мартыхая

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      Рейтинг: +2596

      Болотоход 8 часов назад

      газпром проплатит! Играть надо)

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