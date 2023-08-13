Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Камерунцы потребовали деньги за матч с Россией

13 августа 2023, 12:58
6

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан дал понять, что товарищеский матч с Россией возможен только за определенную сумму,

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится», – сказал функционер Джунан.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Команда не играет с марта.
  • Камерун – участник последнего чемпионата мира.

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 17
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Камерун Россия
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1691923489
Дожили блин!! дайте им зерна и хорош,все равно обещали бесплатно отгрузить!!
Ответить
MaxRnD
1691923523
За еду и бусы уж не ?
Ответить
paracetamol
1691924913
Скоро Африка нас нагибать начнет!
Ответить
derrik2000
1691926559
Всё нормально и предсказуемо. На сегодняшний день. Не умеют племенные вожди в Африке ДУМАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ. Даже на ближайшую. Им бы тока антилопу завалить и пожарить на костре - и жизнь удалась. ))) Скоро всё изменится, а, вот, тогда этим племенам Камеруна можно и припомнить, чё почём.
Ответить
zigbert
1691952982
Пользуются ситуацией.
Ответить
BRO_football
1691954421
Неплохо так Владимир Владимирович договорился на форуме Россия-Африка)
Ответить
Главные новости
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
5
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
13
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
22:44
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
22:16
1
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
4
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+