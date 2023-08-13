Роналду выиграл первый трофей в «Аль-Насре», Дзюба угрожал журналисту, Кейн перешел в «Баварию» и другие новости

Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Интера Майами»

«Бавария» объявила о рекордном трансфере Кейна

Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»

В России подтвердили переход Захаряна в «Сосьедад»

Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург» благодаря дублю Сперцяна и вышел на 1-е место

«Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе

«Реал» и «Челси» договорились о переходе Кепы

Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов, Малком сделал ассист

Кокорин забил за «Фиорентину» во втором матче подряд