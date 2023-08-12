РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0) благодаря дублю Сперцяна и вышел на 1-е место

Быки с Победой. Так держать . Всех кто болел за быков поздравляю. Следующий тур дома с Локо. Это будет серьёзный экзамен . Но всё-таки центральный матч следующего тура это Зенит-Спартак.
«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в четвертом туре чемпионата России.
Оба гола в матче забил Эдуард Сперцян, один из них – с пенальти.
Краснодарцы идут без потерь в РПЛ и снова возглавляют таблицу лиги.
«Оренбург» с одним очком остается вблизи зоны вылета.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Оренбург – Краснодар – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Сперцян, 67; 0:2 – Сперцян (с пенальти), 90.