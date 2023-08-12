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    • РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0) благодаря дублю Сперцяна и вышел на 1-е место

    РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0) благодаря дублю Сперцяна и вышел на 1-е место

    «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в четвертом туре чемпионата России.

    Оба гола в матче забил Эдуард Сперцян, один из них – с пенальти.

    Краснодарцы идут без потерь в РПЛ и снова возглавляют таблицу лиги.

    «Оренбург» с одним очком остается вблизи зоны вылета.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Оренбург – Краснодар – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сперцян, 67; 0:2 – Сперцян (с пенальти), 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2467

      Январь 59 1 час назад

      Быки с Победой. Так держать . Всех кто болел за быков поздравляю. Следующий тур дома с Локо. Это будет серьёзный экзамен . Но всё-таки центральный матч следующего тура это Зенит-Спартак.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 > Январь 59 8 минут назад

      Да следующий тур вААще огонь!Там еще и ЦСКА с Динамо будут биться.Так что 3 СУПЕР матча!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6322

      ySS 2 часа назад

      Краснодарцев с победой!
      Не простая игра, Сперцян удачно открылся и пробил, пенальти чистый.
      Матвей вытаскивал мяч на последних минутах, но откуда, не понять)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      sergey610 2 часа назад

      Молодцы !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида 2 часа назад

      шаг за шагом. гран при Оренбурга вновь на подиуме. идет такой бычок по турнирной таблицы, шатается. а за ним пилатон выстроился, пыль глотают )

      4
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      Рейтинг: +5091

      Эном айс > Project Бабангида 2 часа назад

      Аааа..
      Щемит сердечко за земляков-то.
      А говорил-похер.)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида > Эном айс 2 часа назад

      желчь жёлто-зелёная слегка мешает. а так да.....рвотного эффекта не испытываю. но в колизей не пойду. фан ид противен ...нраву моему

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Project Бабангида 2 часа назад

      Ты под чем? Шо ты несешь?

      0
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида > Болотоход 2 часа назад

      слышь чучело? тебя к столу не приглашали. иди в помоях поковыряйся

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Project Бабангида 2 часа назад

      Чучело наркоман увидишь с утра с бадуна дома в зеркале))) черт поганый))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Project Бабангида 2 часа назад

      неадекват наркоманский

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1164

      Cubinec1989 2 часа назад

      Краснодар с победой!

      2
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      Рейтинг: +7182

      владимир миронов 2 часа назад

      Так держать,ребята!!! Ждём новых побед!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7183

      sochi-2013 3 часа назад

      Молодцы, СЕЛЬПО, поздравляю!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход 3 часа назад

      Помойка газпромовская где кукареку?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68684

      portero 3 часа назад

      Мотя кажется из ворот вытащил в доп время....

      5
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      Рейтинг: +1167

      Andrew01 > portero 1 час назад

      Да не там по новым правилам всё норм, проекция 3 см на линии значит не гол))))

      0
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      Рейтинг: +68684

      portero 3 часа назад

      По очкам всё отлично, с победой Бычки!!!!

      6
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