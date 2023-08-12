РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0) благодаря дублю Сперцяна и вышел на 1-е место

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в четвертом туре чемпионата России.

Оба гола в матче забил Эдуард Сперцян, один из них – с пенальти.

Краснодарцы идут без потерь в РПЛ и снова возглавляют таблицу лиги.

«Оренбург» с одним очком остается вблизи зоны вылета.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Оренбург – Краснодар – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сперцян, 67; 0:2 – Сперцян (с пенальти), 90.

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