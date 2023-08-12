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    • В «Оренбурге» возмущены решением «Матч ТВ» по трансляции их игры с «Краснодаром»

    В «Оренбурге» возмущены решением «Матч ТВ» по трансляции их игры с «Краснодаром»

    «Оренбург» недоволен изменениями в эфирной сетке «Матч ТВ».

    • Телеканал сегодня в 17:45 мск покажет финал Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».
    • Из-за этого трансляцию игры 4-го тура РПЛ «Оренбург»«Краснодар» (17:15 мск) перенесли на платный «Матч Премьер».

    «Так вот из-за кого нас перенесли с «Матч ТВ» на «Матч Премьер», – написала пресс-служба «Оренбурга», добавив гневный эмодзи.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2467

      Январь 59 1 час назад

      Я долго психовал, что Краснодар только на Премьере, но ни такая уж и дорогая подписка для пенсионера, смотреть как гоняют мяч 22 миллионера. Видимо им важнее мои деньги.

      0
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      Рейтинг: +402

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Несколько лет назад Краснодар играл с Порту и к перерыву вел 3-0. Так матч ТВ положил прибор на ту игру. А потом стрелки на португальцев переводил. Вот то было печально. Пришлось смотреть хрен знает на каком канале..

      0
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      Рейтинг: +8

      Яхта 16 2 часа назад

      Срам этим!!!

      2
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      Рейтинг: +8

      Яхта 16 > Яхта 16 2 часа назад

      Ну я как-бы нейтрально высказался, на всякий случай имен не называя (я научился писать тайком, и скрывать что я думаю), но кто умеет читать между строк, то сразу поймет:

      Позор сырдыку!!!

      И даже тут рыла успели нагадить, стыдно за них, ой как стыдно!!!!

      2
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      Рейтинг: +8

      Яхта 16 > Яхта 16 2 часа назад

      Спасибо модеры!!!

      Всех тех кому я отвечал потерли, и теперь я будто-то сам себе писал! Хоть бы десятку минусов сбросили, ведь это в ваших силах. Хоть какая компенсация бы была.

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      Рейтинг: +3584

      Fancyfall 2 часа назад

      да, да, и этот кто-то круче, чем вы и ваш соперник))) реклама, бабосы и пр.

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      Рейтинг: +6456

      subbotaspartak 3 часа назад

      У меня есть платное, чтобы в любой момент наср на Наср

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      Рейтинг: +15791

      Алексей З 4 часа назад

      Какая проблема , ну посмотрите на матч-премьер ?
      Вчера 1 и 3 места ( на тот день ) там показывали , а уж 14 место , сам бог велел.
      Закачай приложение и смотри что хочешь, цена удовольствия 300 р , дешевле б.водки.

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      Рейтинг: +701

      Докторо123 5 часов назад

      "Сволочи ! " - подумали очень многие граждане РФ... Накой нам Насром с Хилялем ??? Не у всех есть спутниковые тарелки и быстрый интернет. (многим это непозволительная роскошь).. Покажите нам РПЛ !!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +213

      Непутриот 5 часов назад

      некомпетентные зарвавшиеся ублюдки канделач-тв зарвались!

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      Рейтинг: +2606

      Челнинец 5 часов назад

      ГовноТв хотят чтоб люди покупали их говно каналы, да XPEN вам, есть способы смотреть матчи.

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      Рейтинг: +312

      mab1011 5 часов назад

      Ну как же нам без Насра и Хиляля?

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