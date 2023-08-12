В «Оренбурге» возмущены решением «Матч ТВ» по трансляции их игры с «Краснодаром»

«Оренбург» недоволен изменениями в эфирной сетке «Матч ТВ».

Телеканал сегодня в 17:45 мск покажет финал Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».

Из-за этого трансляцию игры 4-го тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» (17:15 мск) перенесли на платный «Матч Премьер».

«Так вот из-за кого нас перенесли с «Матч ТВ» на «Матч Премьер», – написала пресс-служба «Оренбурга», добавив гневный эмодзи.