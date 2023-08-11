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    • «Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов между командами Роналду и Малкома

    «Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов между командами Роналду и Малкома

    «Матч ТВ» анонсировал показ финальной игры Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».

    Эфир в субботу, 12 августа. Начало – в 17:45 мск. Комментировать будет Олег Пирожков.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    11.08.2023 18:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11349

      ivany4 23 часа назад

      Срач тв - тв для полоумных!
      Не будем указывать пальцами, хотя и так все знают, что это блохастые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      логист 11 августа, 18:27

      и кто это г смотреть будет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18955

      paracetamol > логист 11 августа, 20:20

      Я! Я за Малколма! И вообще, Ни.гер будет российской колонией с музыкантом Вагнером во главе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +795

      eugen-han 11 августа, 18:23

      А зачем, кому это надо??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18955

      paracetamol > eugen-han 11 августа, 20:21

      Мне!

      0
      Ответить
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