«Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов между командами Роналду и Малкома

Срач тв - тв для полоумных!
Не будем указывать пальцами, хотя и так все знают, что это блохастые.
«Матч ТВ» анонсировал показ финальной игры Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».
Эфир в субботу, 12 августа. Начало – в 17:45 мск. Комментировать будет Олег Пирожков.
- За «Аль-Наср» выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес, Давид Оспина, Талиска и другие.
- В составе «Аль-Хиляля» играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Мусса Марега и другие.