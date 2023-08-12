«Матч ТВ» решил показать финал Кубка арабских чемпионов вместо игры «Оренбург» – «Краснодар»

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Телеканал «Матч ТВ» внес изменения в эфирную сетку.
Сегодня в 17:45 мск зрителям покажут финал Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».
Из-за этого трансляцию игры 4-го тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» (17:15 мск) перенесли на «Матч Премьер».
- «Краснодар» сейчас занимает 2-е место в РПЛ.
- «Матч Премьер» – платный канал.
- В финале Кубка арабских чемпионов сыграют Криштиану Роналду, Малком и другие звезды.