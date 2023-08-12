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    • «Матч ТВ» решил показать финал Кубка арабских чемпионов вместо игры «Оренбург» – «Краснодар»

    «Матч ТВ» решил показать финал Кубка арабских чемпионов вместо игры «Оренбург» – «Краснодар»

    Телеканал «Матч ТВ» внес изменения в эфирную сетку.

    Сегодня в 17:45 мск зрителям покажут финал Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».

    Из-за этого трансляцию игры 4-го тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» (17:15 мск) перенесли на «Матч Премьер».

    • «Краснодар» сейчас занимает 2-е место в РПЛ.
    • «Матч Премьер» – платный канал.
    • В финале Кубка арабских чемпионов сыграют Криштиану Роналду, Малком и другие звезды.

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    Источник: «Первый спорт»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2211

      evgevg13 5 часов назад

      антинародный матч тв. чтоб вам на том свете, когда опрокинетесь один балет показывали круглосуточно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7182

      владимир миронов 5 часов назад

      Уроды,волки позорные на матч-тв,когда у вас бабки через задний проход полезут?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2092

      Fialet 6 часов назад

      Импортомзамещение.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      RUSARM 7 часов назад

      Дебилы там работают,не иначе!! Ну на какой хрен нам русским нужен какой то аль наср или аль *****,придурки!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11349

      ivany4 8 часов назад

      На этом канале уже давно нет российского спорта, хотя он считается общегосударственным каналом спорта. Достаточно отписаться от всех платных каналов срач тв, и все будет в порядке. Не будет денег, не будет столько ..... "комментаторов" на всевозможных платных каналах.
      Что смотреть российские спортивные трансляции бесплатно, достаточно хорошо учится в школе, и использовать компьютер не для игр, а как инструмент для повседневной жизни.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2211

      evgevg13 > ivany4 5 часов назад

      ты старикам это скажи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11349

      ivany4 > evgevg13 5 часов назад

      Мне почти 70.
      Наверное замечал ошибки в тексте, глаза плохи стали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      Докторо123 8 часов назад

      "Сволочи ! " - подумали очень многие граждане РФ... Накой нам Насром с Хилялем ??? Не у всех есть спутниковые тарелки и быстрый интернет. (многим это непозволительная роскошь).. Покажите нам РПЛ !!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +14893

      playsh 8 часов назад

      МатТВ,это миллеровские уроды.Меня лично не интересует ни тень отца Гамлета в обличье Роналду,ни Малком с несколькими гражданствами.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 8 часов назад

      Ну как их Ушлепками не назвать то!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +15791

      Алексей З 9 часов назад

      Ну и какие проблемы , его же матч- примьер показывают в прямом эфире ?
      Вчера лидеров рпл там показывали , а чем эта пара лучше, это же не Зенит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      mama1991 9 часов назад

      Все правильно, хорошая игра будет. На малкома глянем. Очевидно же что трафик игры будет высоким нежели оренбург и краснодар

      1
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