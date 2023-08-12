Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион

Конфликт между Килианом Мбаппе и руководством «ПСЖ» продолжает усугубляться.
Боссы парижского клуба делают все возможное, чтобы избавиться от нападающего до конца лета.
В связи с этим руководители «ПСЖ» могут пойти на радикальные меры. К примеру, запретить французскому футболисту посещать домашний стадион – «Парк де Пренс».
По их задумке, это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность 24-летнего форварда от клуба.
- Мбаппе отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Его исключили из состава и выставили на продажу.
- Килиан не хочет уходить. Есть вероятность, что он не будет играть весь сезон.
Источник: Le10sport