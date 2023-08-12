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  • Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион

Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион

12 августа 2023, 13:03
4

Конфликт между Килианом Мбаппе и руководством «ПСЖ» продолжает усугубляться.

Боссы парижского клуба делают все возможное, чтобы избавиться от нападающего до конца лета.

В связи с этим руководители «ПСЖ» могут пойти на радикальные меры. К примеру, запретить французскому футболисту посещать домашний стадион – «Парк де Пренс».

По их задумке, это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность 24-летнего форварда от клуба.

  • Мбаппе отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
  • Его исключили из состава и выставили на продажу.
  • Килиан не хочет уходить. Есть вероятность, что он не будет играть весь сезон.

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Источник: Le10sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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Александр.Т.
1691837470
Обосрутся в этом сезоне без Мбаппе, мечты руководства и владельца ПСЖ разбиты.
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моэм
1691841150
Арабы начинают беспредел , такими темпами шейх , чего доброго. его ещё и в земляную яму посадит ... шантаж , травля , запугивания , полное нарушение прав Мбаппе , как игрока и как СВОБОДНОГО человека имеющего право выбора .... но почему молчат игроки команды глядя на травлю такого же как они , их же тоже могут так "нагнуть" .....а может шейхам законы Франции необязательны ?....и Макрон , молчит в тряпочку , потому что много им задолжал ?
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АКС-74У
1691852078
Этот будет наглядным примером тем игрокам, которым в будущем предложат контракты в ПСЖ. За возможные унижения следует требовать резкое увеличение зарплаты. Или вообще не переходить в этот скотский клуб.
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life85
1691858268
К зиме Реал обосрётся во всех турнирах и купит его за любые деньги!
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