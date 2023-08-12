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    • Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион

    Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион

    Конфликт между Килианом Мбаппе и руководством «ПСЖ» продолжает усугубляться.

    Боссы парижского клуба делают все возможное, чтобы избавиться от нападающего до конца лета.

    В связи с этим руководители «ПСЖ» могут пойти на радикальные меры. К примеру, запретить французскому футболисту посещать домашний стадион – «Парк де Пренс».

    По их задумке, это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность 24-летнего форварда от клуба.

    • Мбаппе отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
    • Его исключили из состава и выставили на продажу.
    • Килиан не хочет уходить. Есть вероятность, что он не будет играть весь сезон.

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    Источник: Le10sport

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +683

      life85 2 часа назад

      К зиме Реал обосрётся во всех турнирах и купит его за любые деньги!

      0
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      Рейтинг: +879

      АКМ-74У 4 часа назад

      Этот будет наглядным примером тем игрокам, которым в будущем предложат контракты в ПСЖ. За возможные унижения следует требовать резкое увеличение зарплаты. Или вообще не переходить в этот скотский клуб.

      0
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      Рейтинг: +2579

      моэм 7 часов назад

      Арабы начинают беспредел , такими темпами шейх , чего доброго. его ещё и в земляную яму посадит ... шантаж , травля , запугивания , полное нарушение прав Мбаппе , как игрока и как СВОБОДНОГО человека имеющего право выбора .... но почему молчат игроки команды глядя на травлю такого же как они , их же тоже могут так "нагнуть" .....а может шейхам законы Франции необязательны ?....и Макрон , молчит в тряпочку , потому что много им задолжал ?

      1
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      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 8 часов назад

      Обосрутся в этом сезоне без Мбаппе, мечты руководства и владельца ПСЖ разбиты.

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      Рейтинг: +5025

      Бомбардиръ 8 часов назад

      Чую, что заставят Мбаппе тренироваться на базе отдельно от команды, и когда команда войдет в помещение, где он был, то он должен немедленно покинуть то помещение, и так могут футболить его по всей базе в течение всего сезона. А за его ожидаемые протесты и нарушения порядка будут налагать на него штрафы, пока не будут квиты. И тут уже не говорим об отсутствии его игровой практики и следовательно невызове в сборную...

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