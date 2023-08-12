Боссы «ПСЖ» могут запретить Мбаппе посещать домашний стадион

Конфликт между Килианом Мбаппе и руководством «ПСЖ» продолжает усугубляться.

Боссы парижского клуба делают все возможное, чтобы избавиться от нападающего до конца лета.

В связи с этим руководители «ПСЖ» могут пойти на радикальные меры. К примеру, запретить французскому футболисту посещать домашний стадион – «Парк де Пренс».

По их задумке, это позволит еще сильнее подчеркнуть отстраненность 24-летнего форварда от клуба.