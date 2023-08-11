Геркус определил четырех фаворитов чемпионской гонки в РПЛ

Илья Геркус порассуждал о том, какие команды смогут конкурировать с чемпионом России «Зенитом» в новом сезоне.

«Для «Зенита» – доминанты и гегемона нашего футбола последних четырех лет – этот сезон будет самым непростым. Владелец и болельщики по-прежнему будут ждать только чемпионства, но на этот раз, чтобы в очередной раз поднять над головой чемпионский кубок, придется серьезно сражаться. Прежде всего с самими собой. С перестройкой команды, с падающей мотивацией.

Затем с претендентами, к числу которых сегодня можно отнести, как мне кажется, три клуба.

Во-первых, ЦСКА – команду опытную, опытными игроками и опытным тренером. Они знают как идти по дистанции, как распределять силы, знают (и умеют) взрываться на финише.

Во-вторых, это «Спартак». У «Спартака» мощнейшая атака, тот же тренер, второй сезон подряд (не так часто в последние годы спартаковским тренерам доверяют целых два года), позитивные ожидания от публики и медиа (чего нет у «Зенита»). Шансы есть.

Наконец, «Краснодар». Пора им, если не выигрывать трофей, то хотя бы всерьез претендовать. Многое для этого есть.

«Локомотив» и «Динамо» – чемпионство не в этом сезоне. Интересные команды, с молодыми яркими игроками и тренерами, но обе несбалансированные, сыроватые, если так можно говорить о командах. Предел их амбиций – медали», – написал Геркус в своем телеграм-канале.