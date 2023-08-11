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    • Геркус определил четырех фаворитов чемпионской гонки в РПЛ

    Геркус определил четырех фаворитов чемпионской гонки в РПЛ

    Илья Геркус порассуждал о том, какие команды смогут конкурировать с чемпионом России «Зенитом» в новом сезоне.

    «Для «Зенита» – доминанты и гегемона нашего футбола последних четырех лет – этот сезон будет самым непростым. Владелец и болельщики по-прежнему будут ждать только чемпионства, но на этот раз, чтобы в очередной раз поднять над головой чемпионский кубок, придется серьезно сражаться. Прежде всего с самими собой. С перестройкой команды, с падающей мотивацией.

    Затем с претендентами, к числу которых сегодня можно отнести, как мне кажется, три клуба.

    Во-первых, ЦСКА – команду опытную, опытными игроками и опытным тренером. Они знают как идти по дистанции, как распределять силы, знают (и умеют) взрываться на финише.

    Во-вторых, это «Спартак». У «Спартака» мощнейшая атака, тот же тренер, второй сезон подряд (не так часто в последние годы спартаковским тренерам доверяют целых два года), позитивные ожидания от публики и медиа (чего нет у «Зенита»). Шансы есть.

    Наконец, «Краснодар». Пора им, если не выигрывать трофей, то хотя бы всерьез претендовать. Многое для этого есть.

    «Локомотив» и «Динамо» – чемпионство не в этом сезоне. Интересные команды, с молодыми яркими игроками и тренерами, но обе несбалансированные, сыроватые, если так можно говорить о командах. Предел их амбиций – медали», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» и «Краснодар» делят лидерство в РПЛ после 3 туров.
    • «Зенит» идет на 8-м месте, ЦСКА – на 5-м.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    11.08.2023 18:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1196

      qawzsexdr 11 августа, 22:28

      Пока что лидер Урал, с букетом из перьев (вывернутых из распущеного хвоста инородной команды)

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    • ...
      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 20:16

      Во-вторых, это «Спартак»...
      - Спердяк сегодня мы уже видели!

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