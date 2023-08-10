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    • Мбаппе принял окончательное решение, где проведет следующий сезон

    Мбаппе принял окончательное решение, где проведет следующий сезон

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение о том, где проведет следующий сезон.

    По информации Le Parisien, 24-летний форвард решил никуда не переходить этим летом. Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что отработает свой контракт до конца.

    • Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в 2024 году.
    • Из-за этого его вывели из состава и выставили на трансфер.
    • Француз мог перейти в «Реал» этим и прошлым летом.

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    Источник: Le Parisien

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    10.08.2023 14:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6456

      subbotaspartak 10 августа, 17:00

      Сколько лет Месси отыграл за Барселону?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      Марк Аврелий! 10 августа, 16:56

      этот Мбаппе ДОСТАЛ весь мир!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +879

      АКМ-74У > Марк Аврелий! 11 августа, 21:11

      Это арабские шейхи достали весь футбольный мир! А Мбаппе просто выполняет условия контракта.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +642

      НикКин 10 августа, 16:23

      Футболисты как проститутки только у шлюх цена фиксированная а эти шалавы каждый раз себе цену набивают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4643

      Snek 10 августа, 15:25

      Так ПСЖ то хочет не просто на год его, а чтобы он контракт продлил... Видимо, Мбаппе не очень умный.

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      Рейтинг: +5025

      Бомбардиръ 10 августа, 15:08

      У ПСЖ геморрой...

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