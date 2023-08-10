Мбаппе принял окончательное решение, где проведет следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение о том, где проведет следующий сезон.

По информации Le Parisien, 24-летний форвард решил никуда не переходить этим летом. Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что отработает свой контракт до конца.

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в 2024 году.

Из-за этого его вывели из состава и выставили на трансфер.

Француз мог перейти в «Реал» этим и прошлым летом.

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