Мбаппе принял окончательное решение, где проведет следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение о том, где проведет следующий сезон.
По информации Le Parisien, 24-летний форвард решил никуда не переходить этим летом. Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что отработает свой контракт до конца.
- Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в 2024 году.
- Из-за этого его вывели из состава и выставили на трансфер.
- Француз мог перейти в «Реал» этим и прошлым летом.
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Источник: Le Parisien