«Крылья Советов» – «Зенит»: стартовые составы на 2-й тур Фонбет Кубка России

«Крылья Советов» и «Зенит» назвали составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Шитов, Рахманович, Карпицкий.
Зенит: Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.
- Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
- Начало – в 18:30 мск.
- В 1-м туре Кубка «Зенит» победил «Ахмат», а «Крылья» проиграли «Балтике»
Источник: «Бомбардир»