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    • «Крылья Советов» – «Зенит»: стартовые составы на 2-й тур Фонбет Кубка России

    «Крылья Советов» – «Зенит»: стартовые составы на 2-й тур Фонбет Кубка России

    «Крылья Советов» и «Зенит» назвали составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Шитов, Рахманович, Карпицкий.

    Зенит: Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.

    • Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
    • Начало – в 18:30 мск.
    • В 1-м туре Кубка «Зенит» победил «Ахмат», а «Крылья» проиграли «Балтике»

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 17:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3837

      acor94 19 часов назад

      Меня больше интересует, где Сычевой, 5 игру не в заявке а информации о травме не видел.

      0
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 19 часов назад

      чё за нахер? зачем столько защитников? где барриос, который всё равно пропустит игру в рпл, так что сегодня должен был выйти 100%, что вообще происходит? верните боаша.

      2
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      Рейтинг: +2439

      Болотоход > fakeid 19 часов назад

      серега физрук то ша

      0
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      Рейтинг: +3837

      acor94 > fakeid 19 часов назад

      А Барриос отбывает 6 матчевую дискву, вместе с Соболевым.

      3
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > acor94 19 часов назад

      а, точно, забыл. вечно ты меня поправляешь по делу)

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > fakeid 19 часов назад

      Зато Васильев в старте, как я и хотел. Парень понравился в товарняках.

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > fakeid 19 часов назад

      Ну и судя по именам играем в 3 центральных. А дуглас в опорной зоне с Васильевым. Если Фернандес с Круговым будет играть высоко и поддерживать забеганиями, то вполне атакующая схема, единственно, точно скажу, Фернандес умрёт к 60 минуте играя на фланге. Больше интересует позиция Сутормина, справа в атаке?

      2
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