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    • Юран – о 4:5 со «Спартаком»: «Как минимум на ничью мы наиграли»

    Юран – о 4:5 со «Спартаком»: «Как минимум на ничью мы наиграли»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5) в Fonbet Кубке России.

    – Классный матч получился! Не будут говорить, что «Нижний Новгород» автобус ставит. Некоторые журналисты пишут «организованная оборона», а другие «автобус».

    Честно, классная игра! Первый тайм не удался. Мы забили в первом, были моменты, играли в атаку. Но во втором тайме раскрепостились. В первом чувствовалась зажатость. Это нормально. Играли на выезде с такой командой. Во втором раскрепостились, лучше играли, повели в счете. Но у «Спартака» вышли игроки на замену...

    Вижу, что команда не опускает руки, проигрывая – идет вперед. Это ценное качество. У нас добротная команда, но будем разбирать ошибки. Всегда хочется большего, внутри есть недосказанность. Как минимум, на ничью мы наиграли. Парни – молодцы!

    – Кажется, что команда потеряла концентрацию в конце тайма.

    – Во-первых, мы первый раз играли в 20:45, были полусонные. Посмотрю еще раз матч, станет понятно.

    Во-вторых, «Спартаку» надо отдать должное, квалифицированные исполнители. Сложно сказать, почему до этого была максимальная концентрация, а здесь мы ее потеряли. Во втором тайме мы зашли в штрафную, а со «Спартаком» это чревато.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 00:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8537

      nik55 9 августа, 10:14

      с такой защитой у Спартака могли и выиграть

      0
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 9 августа, 00:17

      Согласен,НН играли красиво.

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