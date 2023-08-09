Юран – о 4:5 со «Спартаком»: «Как минимум на ничью мы наиграли»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5) в Fonbet Кубке России.

– Классный матч получился! Не будут говорить, что «Нижний Новгород» автобус ставит. Некоторые журналисты пишут «организованная оборона», а другие «автобус».

Честно, классная игра! Первый тайм не удался. Мы забили в первом, были моменты, играли в атаку. Но во втором тайме раскрепостились. В первом чувствовалась зажатость. Это нормально. Играли на выезде с такой командой. Во втором раскрепостились, лучше играли, повели в счете. Но у «Спартака» вышли игроки на замену...

Вижу, что команда не опускает руки, проигрывая – идет вперед. Это ценное качество. У нас добротная команда, но будем разбирать ошибки. Всегда хочется большего, внутри есть недосказанность. Как минимум, на ничью мы наиграли. Парни – молодцы!

– Кажется, что команда потеряла концентрацию в конце тайма.

– Во-первых, мы первый раз играли в 20:45, были полусонные. Посмотрю еще раз матч, станет понятно.

Во-вторых, «Спартаку» надо отдать должное, квалифицированные исполнители. Сложно сказать, почему до этого была максимальная концентрация, а здесь мы ее потеряли. Во втором тайме мы зашли в штрафную, а со «Спартаком» это чревато.