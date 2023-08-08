«Есть ли вопросы к судьям? А это кто?»: Юран – после 4:5 со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отказался обсуждать судейство после поражения от «Спартака» (4:5) в Fonbet Кубка России.
«Есть ли вопросы к судьям? А это кто?» – сказал Юран.
- На 53-й минуте Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.
- Судья Сергей Цыганов при помощи VAR определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.
- В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов.
- Счет из 4:3 превратился в 3:4.
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Источник: Sport24