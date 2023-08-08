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    • «Есть ли вопросы к судьям? А это кто?»: Юран – после 4:5 со «Спартаком»

    «Есть ли вопросы к судьям? А это кто?»: Юран – после 4:5 со «Спартаком»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отказался обсуждать судейство после поражения от «Спартака» (4:5) в Fonbet Кубка России.

    «Есть ли вопросы к судьям? А это кто?» – сказал Юран.

    • На 53-й минуте Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед, однако гол был отменен.
    • Судья Сергей Цыганов при помощи VAR определил, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сыграл рукой в свей штрафной в начале голевой атаки.
    • В ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов.
    • Счет из 4:3 превратился в 3:4.

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Niklas80 9 августа, 05:31

      Такой, высокомерный ферзь.

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      Рейтинг: +438

      ssspartak 8 августа, 23:32

      Зря Юран, судьи и так "подтянули" его команду назначив пеналь. Другие судьи может быть и вовсе этот момент не приняли во внимание. Всем же видно что команды от души играли и без злости. Не хватила чуток мастерства ПариНН.

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