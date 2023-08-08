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    • «Рубин» – «Локомотив»: стартовые составы на 2-й тур Fonbet Кубка России

    «Рубин» – «Локомотив»: стартовые составы на 2-й тур Fonbet Кубка России

    «Рубин» и «Локомотив» назвали составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    Рубин: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович.

    Локомотив: Гильерме, Фассон, Баринов, Сарвели, Изидор, Миранчук, Ненахов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

    • Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
    • Начало – в 18:30 мск.
    • В 1-м туре Кубка «Локо» победил «Урал», а «Рубин» проиграл «Ростову».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 8 августа, 18:19

      И снова решили победить Рубин малой кровью. Ничему жизнь не учит. Ну хоть легенд увидим. Не понятно правда зачем. Время Гили уже ушло. Молодого надо наигрывать хоть в состав хоть на продажу.

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