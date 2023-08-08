«Рубин» – «Локомотив»: стартовые составы на 2-й тур Fonbet Кубка России

«Рубин» и «Локомотив» назвали составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Рубин: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович.
Локомотив: Гильерме, Фассон, Баринов, Сарвели, Изидор, Миранчук, Ненахов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.
- Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
- Начало – в 18:30 мск.
- В 1-м туре Кубка «Локо» победил «Урал», а «Рубин» проиграл «Ростову».
Источник: «Бомбардир»