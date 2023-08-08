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    • Fonbet Кубок России. «Локомотив» победил «Рубин» (1:0) и единолично возглавил группу

    Fonbet Кубок России. «Локомотив» победил «Рубин» (1:0) и единолично возглавил группу

    «Локомотив» победил «Рубин» (1:0) на выезде в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.

    Единственный гол на 64-й минуте забил Владислав Сарвели.

    «Локомотив» одержал две победы в двух турах и возглавляет группу B. «Рубин» замыкает таблицу – клуб не набрал очков.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа B. 2-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Сарвели, 64.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 20:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Стас85 8 августа, 22:02

      Глушенков забил чистый гол,офсайда не было.Зачем куча денег на вар выкинута?Наверно,чтоб красные левые раздавать и пенали по 2 раща перебивать...

      1
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      Рейтинг: +6899

      Антибиотик > Стас85 9 августа, 10:15

      Очень было похоже, что офсайда не было. Может ВАРа на этом матче просто не было.

      0
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 8 августа, 20:44

      бей беги футбол! и так кубок не интерес а тут ваще вата полная

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