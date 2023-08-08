Fonbet Кубок России. «Локомотив» победил «Рубин» (1:0) и единолично возглавил группу

Глушенков забил чистый гол,офсайда не было.Зачем куча денег на вар выкинута?Наверно,чтоб красные левые раздавать и пенали по 2 раща перебивать...
«Локомотив» победил «Рубин» (1:0) на выезде в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.
Единственный гол на 64-й минуте забил Владислав Сарвели.
«Локомотив» одержал две победы в двух турах и возглавляет группу B. «Рубин» замыкает таблицу – клуб не набрал очков.
Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа B. 2-й тур
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Сарвели, 64.