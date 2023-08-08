Слуцкий объяснил, почему «Динамо» не сможет стабильно набирать очки

Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» будет всегда забивать и пропускать. Чем этот матч [против «Зенита»] отличается от игр в Самаре и Краснодаре? Только счeтом в пользу «Динамо».

В этой игре выиграли, но вдлинную добиться результата будет тяжеловато.

Не могу назвать второй тайм с «Зенитом» смелым. Думал, что матч так и закончится со счeтом 2:2», – заявил Слуцкий.