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  • Слуцкий объяснил, почему «Динамо» не сможет стабильно набирать очки

Слуцкий объяснил, почему «Динамо» не сможет стабильно набирать очки

8 августа 2023, 14:20
2

Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» будет всегда забивать и пропускать. Чем этот матч [против «Зенита»] отличается от игр в Самаре и Краснодаре? Только счeтом в пользу «Динамо».

В этой игре выиграли, но вдлинную добиться результата будет тяжеловато.

Не могу назвать второй тайм с «Зенитом» смелым. Думал, что матч так и закончится со счeтом 2:2», – заявил Слуцкий.

  • Летом «Динамо» возглавил экс-тренер «Оренбурга» Марцел Личка.
  • Под его руководством команда набрала 4 точка в 3 турах РПЛ (победа над «Зенитом», ничья с «Крыльями Советов», поражение от «Краснодара»).

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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neim
1691500126
Ни когда бы не подумал, что Слуцкий, бывший тренер успешного ЦСКА и даже сборной, превратится в клоуна, загубив свою карьеру на потеху публики. А уж про перспективы и говорить нечего. А ведь загубил !
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DOCTOR PENALTY
1691501174
Завистливый бегемот.
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