Слуцкий объяснил, почему «Динамо» не сможет стабильно набирать очки

Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ.
«Динамо» будет всегда забивать и пропускать. Чем этот матч [против «Зенита»] отличается от игр в Самаре и Краснодаре? Только счeтом в пользу «Динамо».
В этой игре выиграли, но вдлинную добиться результата будет тяжеловато.
Не могу назвать второй тайм с «Зенитом» смелым. Думал, что матч так и закончится со счeтом 2:2», – заявил Слуцкий.
- Летом «Динамо» возглавил экс-тренер «Оренбурга» Марцел Личка.
- Под его руководством команда набрала 4 точка в 3 турах РПЛ (победа над «Зенитом», ничья с «Крыльями Советов», поражение от «Краснодара»).
Источник: «Коммент.Шоу»