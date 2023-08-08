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    • Слуцкий объяснил, почему «Динамо» не сможет стабильно набирать очки

    Слуцкий объяснил, почему «Динамо» не сможет стабильно набирать очки

    Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ.

    «Динамо» будет всегда забивать и пропускать. Чем этот матч [против «Зенита»] отличается от игр в Самаре и Краснодаре? Только счeтом в пользу «Динамо».

    В этой игре выиграли, но вдлинную добиться результата будет тяжеловато.

    Не могу назвать второй тайм с «Зенитом» смелым. Думал, что матч так и закончится со счeтом 2:2», – заявил Слуцкий.

    • Летом «Динамо» возглавил экс-тренер «Оренбурга» Марцел Личка.
    • Под его руководством команда набрала 4 точка в 3 турах РПЛ (победа над «Зенитом», ничья с «Крыльями Советов», поражение от «Краснодара»).

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    08.08.2023 14:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 16:26

      Завистливый бегемот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5733

      neim 8 августа, 16:08

      Ни когда бы не подумал, что Слуцкий, бывший тренер успешного ЦСКА и даже сборной, превратится в клоуна, загубив свою карьеру на потеху публики. А уж про перспективы и говорить нечего.
      А ведь загубил !

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