Федун: «Спартак» намного сильнее соперников в РПЛ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды на старте сезона.

«Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа.

Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники, по качеству и подбору игроков», – сказал Федун.