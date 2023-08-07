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    Федун: «Спартак» намного сильнее соперников в РПЛ»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды на старте сезона.

    «Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа.

    Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники, по качеству и подбору игроков», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2023 15:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 8 августа, 10:30

      Пока все же не стоит делать шапкозакидательские выводы. Вся борьба впереди.

      0
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      Рейтинг: +101507

      sv1969 7 августа, 16:26

      Леня дурь несет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      pld 7 августа, 16:24

      Ой, блин, чик-чирик.

      0
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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 7 августа, 16:13

      Заткнулся бы уже насовсем!
      Эффективный управленец, мля...
      И башкирку свою заткнул: та ещё "знаток футбола".

      4
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 16:10

      Как мне жаль почитателей хряков!!!! Начало сезона - Да мы. да вас! Итог сезона порося еле цепляются за 5 место.Ну заскриньте же болельщики свинух мой пост. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +27152

      slavutiq70 > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 16:37

      Ну шёл бы ты на свою помойку и не вонял бы здесь ....

      2
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) > slavutiq70 7 августа, 16:38

      Твой пук засчитан! Гыгыгы

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      Рейтинг: +711

      Snerg > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 18:17

      Печально когда ***** раскрывают пальчики)

      1
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      Рейтинг: +711

      Snerg > Snerg 7 августа, 18:18

      А почему слово бо м жи скрывают как мат?)))

      1
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      Рейтинг: +27152

      slavutiq70 7 августа, 16:00

      Ну что бы что то начать говорить . надо сыграть с ЦСКА . Зенитом .Локо . с тем же Динамо ....

      1
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > slavutiq70 7 августа, 16:13

      "Надо сыграть" для олигарха это лишнее. У него мантра, которая станет реальностью 20 августа. Потом как всегда тьфу-тьфу-тьфу................

      2
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) > ilichkadr 7 августа, 16:19

      20 августа для хряков будет день унижения, который повторяется на протяжении двух десятков лет. Гыгыгы

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 16:38

      Ну, Лёня надеется, что Спартак 20 августа не облажается. Что будет до /после - не заслуживает внимания.

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      Рейтинг: +6096

      Павелий > ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Т.е. ты сам принаешь, что без Газпрома Зенит был дном?

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