Федун: «Спартак» намного сильнее соперников в РПЛ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды на старте сезона.
«Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа.
Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники, по качеству и подбору игроков», – сказал Федун.
- «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
- Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
Источник: «Спорт-Экспресс»