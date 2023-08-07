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    Орлов прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ

    Геннадий Орлов высказался о том, что «Спартак» занимает первое место в чемпионате России после трех туров.

    «Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от «Спартака» уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с «Рубином».

    Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались.

    Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс. Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го.

    Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», – заявил Орлов.

    • «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
    • Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2023 09:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= 7 августа, 14:11

      кому вообще нужно мнение этого старого орла.

      1
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) > =Cпapтак= 7 августа, 15:06

      Ты же пытаешься пукнуть в тему, но не получается. Один только смех остаётся от твоих глупых потугов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 16:44

      да мне на тебя и тебе подобных даунов плевать.ты же клоун сайта иди дальше смеши публику лох.и не пиши мне больше животное я тебя все равно за человека не считаю

      0
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 16:45

      ты иди обтекай после динамо.зализывай жопу хахахаххахахах

      0
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      Рейтинг: +927

      talgatnurzhanov2006 7 августа, 14:09

      Шал горбатый

      0
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      Рейтинг: +8128

      Томик 7 августа, 12:54

      Ждём итога следующих двух туров. Там посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +30654

      JTherry 7 августа, 11:23

      "Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает..."
      ...думаю, что все предпосылки для того, чтобы команда Сельдереича занервничала, есть, и скорее всего так и будет, поскольку "нерв" тренера передается команде... никто пока глобальных выводов и не делал, кроме заикнувшегося об этом Орлуши, Спартак настраивается на каждый матч, не глядя вниз турнирной таблицы, но с седьмого то места бом.жам виднее...)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +21215

      Cleaner > JTherry 7 августа, 14:35

      СЕДЬМОЕ место будет у Спартака по итогам сезона. Ржу...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) > Cleaner 7 августа, 15:15

      Не ну хряки могут и выстрелить за счёт своего главного судейского калибра и добраться до 5 места. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 7 августа, 10:51

      орлов старый маразматик

      4
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 7 августа, 10:48

      Никто из Спартачей про чемпионство ещё и не заикался, просто играют.
      Визг (клёкот) идёт от постоянных, стабильных, непрерывных завистников...
      Которые безусловно теряют очки только во встречах с медалистами...

      5
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 7 августа, 10:37

      Гена, не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, разденься и жди)))

      2
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 7 августа, 10:32

      «Оренбург», «Балтику» и «Рубин» обыграли. А визгу будто Реал, Барсу и Мансити победили. РЖУ ни могу!!!...)))

      4
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      Рейтинг: +11746

      "supermax" > Cleaner 7 августа, 10:38

      так вот такие как ты и визжат обычно..не мороси клитор

      7
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Cleaner 7 августа, 11:31

      Весь визг и нытье как раз идет от таких как ты и тебе подобных орловых. Не переживай, дойдет очередь и до коней. В очередь *укины дети.

      1
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      Рейтинг: +1364

      Номэд 7 августа, 10:27

      Ахах. Гыгырасы, не прошло и суток, выползли после вчерашнего отсоса.

      4
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 10:25

      Глупые журналюги делают поспешные выводы после 3 тура , всё ещё впереди.

      3
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