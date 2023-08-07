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Орлов прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ

7 августа 2023, 09:59
8

Геннадий Орлов высказался о том, что «Спартак» занимает первое место в чемпионате России после трех туров.

«Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от «Спартака» уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с «Рубином».

Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались.

Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс. Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го.

Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», – заявил Орлов.

  • «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
  • Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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NewLife
1691393876
Гена, не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, разденься и жди)))
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subbotaspartak
1691394526
Никто из Спартачей про чемпионство ещё и не заикался, просто играют. Визг (клёкот) идёт от постоянных, стабильных, непрерывных завистников... Которые безусловно теряют очки только во встречах с медалистами...
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russkiisergei
1691394678
орлов старый маразматик
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JTherry
1691396614
"Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает..." ...думаю, что все предпосылки для того, чтобы команда Сельдереича занервничала, есть, и скорее всего так и будет, поскольку "нерв" тренера передается команде... никто пока глобальных выводов и не делал, кроме заикнувшегося об этом Орлуши, Спартак настраивается на каждый матч, не глядя вниз турнирной таблицы, но с седьмого то места бом.жам виднее...)))
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Томик
1691402064
Ждём итога следующих двух туров. Там посмотрим.
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talgatnurzhanov2006
1691406569
Шал горбатый
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