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    • Директор «Спартака» – о трансферах: «У нас уже хорошая команда»

    Директор «Спартака» – о трансферах: «У нас уже хорошая команда»

    Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», ответил на вопрос о трансферной работе клуба.

    «Нет задачи набрать определeнное число игроков. Есть задачи, по возможности, найти усиление. Если смотреть на данный момент, то уже имеем хорошую команду», – сказал Малышев.

    • «Спартак» этим летом уже купил Тео Бонгонда (7 миллионов евро) и Хесуса Медину (6 миллионов).
    • В ближайшее время москвичи объявят о переходе из «Олимпиакоса» левого латераля Олега Рябчука.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.08.2023 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 22:14

      в хорошей команде должна быть надежная защита

      0
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      Рейтинг: +34170

      oyabun 5 августа, 20:22

      Не надо заниматься шапкозакидательством. Мы пока еще не встречались в этом сезоне с основными самыми сильными соперниками. И такая защита как у нас сейчас в этих встречах может очень сильно огорчить. До сих пор остро нужен хороший ЦЗ.

      2
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      Рейтинг: +74

      A.l.e.x.777 > oyabun 5 августа, 21:03

      Полностью согласен

      1
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      Рейтинг: +9229

      vladik12 > oyabun 5 августа, 21:13

      Старфельт, походу.

      1
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