Директор «Спартака» – о трансферах: «У нас уже хорошая команда»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», ответил на вопрос о трансферной работе клуба.
«Нет задачи набрать определeнное число игроков. Есть задачи, по возможности, найти усиление. Если смотреть на данный момент, то уже имеем хорошую команду», – сказал Малышев.
- «Спартак» этим летом уже купил Тео Бонгонда (7 миллионов евро) и Хесуса Медину (6 миллионов).
- В ближайшее время москвичи объявят о переходе из «Олимпиакоса» левого латераля Олега Рябчука.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»