Директор «Спартака» – о трансферах: «У нас уже хорошая команда»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», ответил на вопрос о трансферной работе клуба.

«Нет задачи набрать определeнное число игроков. Есть задачи, по возможности, найти усиление. Если смотреть на данный момент, то уже имеем хорошую команду», – сказал Малышев.