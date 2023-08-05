Федун резко высказался о скандальном голе в ворота «Спартака» в Казани

Говно, ты б засохЛО уже.. А?
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал спорный гол в ворота команды в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).
- Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.
- Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.
- Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.
«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры. Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судей не любит. По понятным причинам.
Но судейство последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о «Зените». Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь?» – сказал Федун.