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    • Федун резко высказался о скандальном голе в ворота «Спартака» в Казани

    Федун резко высказался о скандальном голе в ворота «Спартака» в Казани

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал спорный гол в ворота команды в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

    • Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.
    • Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.
    • Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.

    «Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры. Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судей не любит. По понятным причинам.

    Но судейство последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о «Зените». Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь?» – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2023 20:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3587

      momwig_ 5 августа, 20:40

      Говно, ты б засохЛО уже.. А?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > momwig_ 5 августа, 21:25

      Федун так то в Спартак много денег вложил.
      А ты непонятное, с непонятным аглицким неймом что сделало для Спартака ?

      3
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 5 августа, 20:39

      Сейчас фанаты начнут.
      Мне кажется что в то время когда безпилотники бомбят даже Кремль...Не надо грызни. Надо объединиться. НАТО хочет захватить нефть и газ России.
      Кто против моего коммента --тот враг.

      0
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 > Имя на этом сайте 5 августа, 21:08

      Мы сами этому Нато до сих пор качаем и нефть и газ. Очнись,мальчик

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > АЛЕКС 58 5 августа, 21:18

      Зачем качают ? Как ? Для чего ?
      А в телевизоре рассказывают о гейропе.

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      Рейтинг: +2075

      Fialet 5 августа, 20:39

      Развели какую то бодягу из ничего. Ладно бы пенальти ни за что назначили, а тут всего лишь штрафной. Сами рты разинули при его исполнении. Пусть не обидятся нормальные болельщики Спартака, но такую бурю из ничего только спартаковские фанаты устраивают.

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