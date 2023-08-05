Федун резко высказался о скандальном голе в ворота «Спартака» в Казани

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал спорный гол в ворота команды в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.

Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.

Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.

«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры. Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судей не любит. По понятным причинам.

Но судейство последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о «Зените». Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь?» – сказал Федун.