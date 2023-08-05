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    • Обзор матча «Крылья Советов» – «Ростов»: голы и лучшие моменты

    Обзор матча «Крылья Советов» – «Ростов»: голы и лучшие моменты

    «Крылья Советов» дома разгромили «Ростов» со счетом 5:1 в третьем туре РПЛ.

    На 4-й минуте самарцев вывел вперед Владимир Хубулов.

    Удвоил преимущество хозяев поля Никита Салтыков на 10-й минуте.

    Николай Комличенко на 22-й минуте вернул интригу в противостояние.

    Затем 18-летний нападающий «Крыльев» Салтыков оформил дубль, и отрыв снова увеличился до двух мячей.

    Во втором тайме Егор Карпицкий довел счет до крупного.

    На последних минутах Роман Ежов поставил точку в матче, реализовав пенальти.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 17:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 5 августа, 19:27

      Крылышки БРАВО!!! Карпушку с Дашкой поздравляю с пятёрочкой! Осинькин предпочтительнее как тренер сборной.

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      Рейтинг: +4010

      minaev23 > АЛЕКС 58 5 августа, 20:25

      Для нашей сборной сейчас любой подойдёт. Можешь ты порулить , есть блат в РФС?

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