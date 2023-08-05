«Крылья Советов» дома разгромили «Ростов» со счетом 5:1 в третьем туре РПЛ.

На 4-й минуте самарцев вывел вперед Владимир Хубулов.

Удвоил преимущество хозяев поля Никита Салтыков на 10-й минуте.

Николай Комличенко на 22-й минуте вернул интригу в противостояние.

Затем 18-летний нападающий «Крыльев» Салтыков оформил дубль, и отрыв снова увеличился до двух мячей.

Во втором тайме Егор Карпицкий довел счет до крупного.

На последних минутах Роман Ежов поставил точку в матче, реализовав пенальти.