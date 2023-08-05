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  • РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (5:1) и вышли на 2-е место

РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (5:1) и вышли на 2-е место

5 августа 2023, 17:00
27

«Ростов» на выезде потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов».

Самарцы в третьем туре РПЛ победили со счетом 5:1.

У хозяев поля дубль сделал 18-летний Никита Салтыков, еще по голу забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов. У гостей отличился Николай Комличенко.

«Крылья» набрали 7 очков в 3 турах и поднялись на второе место в таблице чемпионата. У «Ростова» осталось 4 балла и пятая строчка в лиге.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Хубулов, 4; 2:0 – Салтыков, 10; 2:1 – Комличенко, 22; 3:1 – Салтыков, 35; 4:1 – Карпицкий, 73; 5:1 – Ежов (с пенальти), 90+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов
Комментарии (27)
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eugen-han
1691244348
Молодцы, так держать! Никаких шансов сопернику не оставили.
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paracetamol
1691244620
Уря, уря, Пися - дыра!
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ростов 100/100
1691246021
Мда....даже сказать не чего. Самарцы молодцы.
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portero
1691246121
Ежов должен конечно выход реализовать, а он промахнулся чуток.... Крылья молодцы хорошо бежали в атаку, главное с голами получилось. У парнишки молодого суперудачно, надеюсь продолжение будет...
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paracetamol
1691249726
КС отомстили за Зенит. Впереди очная встреча!
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Красногорск_Фан
1691251970
В Самару без вазелина ездить не стоит )) пропустил 1,2,5 гол ( ы. С победой Самару , думаю ее заслуженность ни у кого не вызывает сомнений
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MaxRnD
1691252794
С легкой руки Косякова (Песьякова) стандартный гостевой проигрыш 2-1 превращается .... превращается в 5-1. Кудесник
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АЛЕКС 58
1691253096
Крылья молодцы. Приятно смотреть на карпухину рожу,грызущую дашкины амулеты
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deinego77@yandex.ru
1691255227
Не страшно. Надо иногда пиз.....ей таких получать чтоб играть нормально.
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zigbert
1691264729
Ростов больше владел мячом и атаковал но их атаки не составляли серьезных проблем защитникам Крвльев. А вот в обороне из за отсутствия Осипенко появились большие проблемы да и Песьяков сделал несколько результативных ошибок. У Крыльев блеснул новичок команды Салтыков. Не зря все таки Осинькин доверяет играть молодым. Крылья Советов с победой!
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