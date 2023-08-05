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    • РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (5:1) и вышли на 2-е место

    РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (5:1) и вышли на 2-е место

    «Ростов» на выезде потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов».

    Самарцы в третьем туре РПЛ победили со счетом 5:1.

    У хозяев поля дубль сделал 18-летний Никита Салтыков, еще по голу забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов. У гостей отличился Николай Комличенко.

    «Крылья» набрали 7 очков в 3 турах и поднялись на второе место в таблице чемпионата. У «Ростова» осталось 4 балла и пятая строчка в лиге.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Хубулов, 4; 2:0 – Салтыков, 10; 2:1 – Комличенко, 22; 3:1 – Салтыков, 35; 4:1 – Карпицкий, 73; 5:1 – Ежов (с пенальти), 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 17:00
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 5 августа, 22:45

      Ростов больше владел мячом и атаковал но их атаки не составляли серьезных проблем защитникам Крвльев. А вот в обороне из за отсутствия Осипенко появились большие проблемы да и Песьяков сделал несколько результативных ошибок. У Крыльев блеснул новичок команды Салтыков. Не зря все таки Осинькин доверяет играть молодым.
      Крылья Советов с победой!

      1
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      Рейтинг: +34917

      VVM1964 5 августа, 22:04

      Нежданчик !!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD > VVM1964 6 августа, 08:58

      При наличии в команде ЦЗ, на полставки по совместительству исполняющего обязанности вратаря, - это нормально

      1
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      Рейтинг: +12

      Орехов-Виталий-google 5 августа, 20:38

      Карма преследует Ростов за слив последнего матча с Факелом в прошлом сезоне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4010

      minaev23 5 августа, 20:07

      Не страшно. Надо иногда пиз.....ей таких получать чтоб играть нормально.

      2
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 5 августа, 20:05

      Неожиданно конечно. Посмотрел статистику( матч не смотрел) - Крылья на контратаках выскочили!?

      0
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 5 августа, 19:31

      Крылья молодцы. Приятно смотреть на карпухину рожу,грызущую дашкины амулеты

      2
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 > АЛЕКС 58 6 августа, 00:41

      Они ещё и твою рожу обломают=)))

      1
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 > Спартач80 6 августа, 07:06

      За свою переживай,убл..ок

      1
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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD > АЛЕКС 58 6 августа, 09:03

      Если у Карпа (с) "рожа", то федоткин-то "изысканно-аристократический" лик с каким сказочным упырём можно сравнить ? С гоблином ? С орком ? ))

      2
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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD 5 августа, 19:26

      С легкой руки Косякова (Песьякова) стандартный гостевой проигрыш 2-1 превращается .... превращается в 5-1. Кудесник

      4
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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 5 августа, 19:12

      В Самару без вазелина ездить не стоит )) пропустил 1,2,5 гол ( ы. С победой Самару , думаю ее заслуженность ни у кого не вызывает сомнений

      2
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      Рейтинг: +3642

      Axe111 5 августа, 18:36

      Как много инфы об этом матче. Ах да это же не мск или народное достояние

      1
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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 18:35

      КС отомстили за Зенит. Впереди очная встреча!

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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 > paracetamol 6 августа, 00:43

      За вас,мразот педикулёзных,мстит только админресурс.Больше вы никому не интересны,тварины.

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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > paracetamol 6 августа, 03:33

      к тебя шизофрения- иди лечись

      1
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