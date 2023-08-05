«Ростов» на выезде потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов».

Самарцы в третьем туре РПЛ победили со счетом 5:1.

У хозяев поля дубль сделал 18-летний Никита Салтыков, еще по голу забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов. У гостей отличился Николай Комличенко.

«Крылья» набрали 7 очков в 3 турах и поднялись на второе место в таблице чемпионата. У «Ростова» осталось 4 балла и пятая строчка в лиге.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Хубулов, 4; 2:0 – Салтыков, 10; 2:1 – Комличенко, 22; 3:1 – Салтыков, 35; 4:1 – Карпицкий, 73; 5:1 – Ежов (с пенальти), 90+7.

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