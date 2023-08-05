Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Трансфер Кейна в «Баварию» может войти в топ-10 самых дорогих в истории

    Трансфер Кейна в «Баварию» может войти в топ-10 самых дорогих в истории

    «Бавария» готова заплатить «Тоттенхэму» за Гарри Кейна рекордную сумму.

    Мюнхенский клуб предложил 100+20 миллионов евро. Больше они не платили ни за кого.

    Если сделка состоится на таких условиях, то войдет в топ-10 самых дорогих в истории.

    120-миллионный трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году занимает седьмое место в этом рейтинге.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

    Новости по теме
    ⚡️ «Бавария» согласовала покупку Кейна 4
    Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» по двум причинам: у него 0 трофеев к 30 годам 3
    Кейн установил дедлайн для «Баварии» 4
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2023 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto 5 августа, 11:00

      неужели они в этом году никого не ослабят из Бундес лиги? ведь обычно они так всегда делали....Кейн конечно реальная замена Леве...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 