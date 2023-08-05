Трансфер Кейна в «Баварию» может войти в топ-10 самых дорогих в истории

неужели они в этом году никого не ослабят из Бундес лиги? ведь обычно они так всегда делали....Кейн конечно реальная замена Леве...
«Бавария» готова заплатить «Тоттенхэму» за Гарри Кейна рекордную сумму.
Мюнхенский клуб предложил 100+20 миллионов евро. Больше они не платили ни за кого.
Если сделка состоится на таких условиях, то войдет в топ-10 самых дорогих в истории.
120-миллионный трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году занимает седьмое место в этом рейтинге.
- В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.