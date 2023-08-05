Трансфер Кейна в «Баварию» может войти в топ-10 самых дорогих в истории

«Бавария» готова заплатить «Тоттенхэму» за Гарри Кейна рекордную сумму.
Мюнхенский клуб предложил 100+20 миллионов евро. Больше они не платили ни за кого.
Если сделка состоится на таких условиях, то войдет в топ-10 самых дорогих в истории.
120-миллионный трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году занимает седьмое место в этом рейтинге.
- В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.
Источник: ESPN