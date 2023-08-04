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Лебеденко рассказал об общении с Кадыровым

4 августа 2023, 22:52

Бывший нападающий «Ахмата» Игорь Лебеденко вспомнил встречи с почетным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.

  • 40-летний Лебеденко был в грозненском клубе в 2012-2017 годах.
  • Он провел за «Ахмат» в РПЛ 137 матчей, забил 20 голов.
  • Сейчас игрок в родном «Торпедо».

– Как часто бывали в резиденции Рамзана Кадырова?

– Во время моей игры за команду мы были только один или два раза. Ребята до этого были и в другой резиденции.

Сейчас, наверное, у главы республики прибавилось дел, но раньше он стабильно встречался один‑два раза в год с командой. Или в резиденции, или в отеле. Даже на тренировку приезжал, играл в футбол с нами.

– Как он вам на поле?

– Нормально, задатки есть (смеется).

– Какое сложилось впечатление по общению с Кадыровым?

– Позитивный человек. Все почему‑то думают, что Рамзан Ахматович бил всех футболистов, а он никогда не приходил с каким‑то негативом, даже когда команда плохо играла и шла внизу таблицы. От него всегда исходили улыбка, поддержка. Кадыров регулярно подчеркивал, что всегда будет стоять стеной за команду и всегда ее поддержит. Никогда не было ничего в духе: «Если вы не выиграете, я вам устрою».

Руслан Аджинджал вспоминал в интервью нам, как Кадыров решил выплатить команде премиальные после проигранного матча, но при достойной игре. У вас бывало такое?

– Вот прямо такого не было. Но раньше он бывал почти на всех домашних матчах и часто заходил в раздевалку после побед над «Спартаком», например.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Торпедо Лебеденко Игорь
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